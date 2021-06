Bakan Selçuk’tan eğitimde telafi açıklaması

Ulusal desteklerin salgının başından bu yana devam ettiğine dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:

FIRSAT ADALETİ ÇOK ÖNEMLİ

“Eğer salgın olmasaydı bizim çocuklarımızda bazı eksiklikler olur muydu? Tabii ki olurdu. Bütün eksiklikler, problemler salgından kaynaklanmıyor. Vizyon belgesinin temel kavramlarından birisi fırsat adaleti. Dünyada fırsat eşitliği diyorlar. Biz niye fırsat adaleti diyoruz? Çünkü her öğrenciye aynı şeyi verirseniz adaleti sağlamış olmazsınız. Adalet, herkese hak ettiği şeyi vermektir. Bu yüzden bir okula öğrenci başına 100 lira verirken, diğer bir okula öğrenci başına 64 lira verebiliyoruz. Fırsat adaleti çok önemli. Vizyon belgesinde ‘Okullar arasındaki başarı ve imkan farklarını azaltmak’ diye bir ana hedef var.

2.5 MİLYON ÇOCUĞA AYRI DESTEK

Salgınla eksikliklerimizin yönü ve muhtevası kısmen değişti. Tüm kademelerde bizim gördüğümüz, akademik olarak bazı eksiklikler var ama acil durum değerlendirmesi yapmak istediğimizde biz köy okullarını, sınav gruplarını gördük, eşitlik ve adalet açısından onlara dokunmamız gerektiğini fark ettik ve hep onlara dokunduk. 110 ilçede 2,5 milyon çocuk belirledik. Bu 2,5 milyon çocuğa, diğer çocuklardan farklı olarak kaynak, eğitim, proje ve aktivite gibi konularda destek vereceğiz.”

“ÖĞRETMENLER YATIYOR” DİYENLER VAR

“Devamsızlık yoksa çocuklar niye okula geliyorlar? Konular büyük ölçüde tamamlanmış vaziyette. Öğretmenlerimiz o kadar çok yoruldular ki. ‘Öğretmenlerimiz yatıyorlar’ diyenler var. Öğretmenlerimiz 6-7 saat ekranın karşısında ders anlatıp o yorgunluktan sonra yatabiliyorlarsa yatıyorlar. Bu yorgunluklarının görülmemesi bazen onları çok üzüyor. Okullardaki bu süreci sosyal, duygusal konularla geçiriyoruz.”

BİRİNCİ SINIFLARDA YAZMA PROBLEMİ VAR

Öğrencilerin beceri açıklarını gidermeye çalışıyoruz. İlkokulda 2. sınıfa geçecek çocukların okumasıyla ilgili bir problem yok ancak yazmada sıkıntı yaşanıyor. Öğretmenlerimiz yüz yüze eğitimde bu konuya ağırlık verecek.

TEMEL AMAÇ ÖZ YÖNETİM

“Bizim eğitimdeki temel amacımız çocuğun öz yönetimini, demokrasi kültürünü geliştirmek. İnsanlar seçimlerinin sonuçlarını yaşarlar. Çocukların seçim yapma becerisinin gelişmesi lazım. 2 Temmuz’dan sonraki süreçte neler yapılacağını belirledik. Her türlü kaynağımız hazır. Bu kaynakların bir kısmı da telafiye ihtiyacı olan çocuklara gönderildi. Geçen yıl, özellikle köy okulları ve kırsal bölgede eksiklik görülen 1,5 milyona yakın öğrenciye 14 kitabın bulunduğu koli gönderildi. Bunu yeniden yapacağız. Tüm öğrenciler için yaz tatili kitabı çıkardık. Kitapta bir çocuğun hayatı üzerinden müfredat ele alınıyor ve bu kitap 5,5 milyon çocuğa dağıtıldı.”

ÇOCUKLAR YAZIN EĞLENEREK ÖĞRENECEK

Çocuklar yaz döneminde, temel bilim kampları, İngilizce okuma kursları, tiyatro, film gösterimleri, okuma etkinlikleri, çocuk oyunları ve zeka oyunları turnuvaları gibi çok sayıda faaliyetten yararlanabilecek. Başka bir şehre giden öğrenci bile bu etkinliklere katılabilecek. Her ilçe kendi bölgesinde yer vereceği etkinlikleri yayınladı ve öğrenciler bunları takip edebilecek.

HALK EĞİTİM MERKEZLERİMİZE YOĞUN TALEP

“15 bin mahalle, her mahallede de 1 okul belirledik. Bu 15 bin okulu halk eğitim merkezi yapıyoruz. İsteyen her veli, buraya gelerek ücretsiz binlerce kurstan istediğini alabilecek. Her köye halk eğitim merkezi açıyoruz. Gezici ekipler oluşturduk. Arıcılık, seracılık, hayvan bakımı öğrenmek istiyorum derse, o köye ücretsiz geçici halk eğitim merkezi kuruyoruz. Toplumu hareketlendirmeye çalışıyoruz. Telafi sadece çocuğa değil, anne ve babaya da destek olmaktır.”

1001 KÖY OKULUNA DESTEK

İmkanları zayıf 1001 köy okulu belirledik. 1001 okula kütüphane, tasarım beceri atölyesi, kurmak istiyoruz. Fiziksel eksikliklerini gidermek, okul binasına destek olmak istiyoruz. Bu eksiğini gördüğümüz 1001 okulu sıçramaya tabi tutmak istiyoruz. Bu okulları isim isim de yayınlayacağız.”

MEB’DEN, 1000 OKULA 545 MİLYON TL DESTEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında seçilen okulların altyapıları, kütüphaneleri, laboratuvarları ve atölyeleri 545 milyon liralık yatırımla yenilenirken, bu okullardaki 528 bin 73 öğrenciye kişisel gelişim desteği verildi.

Seçilen okullara, altyapının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında 545 milyon liralık yatırım yapıldı. Proje kapsamında 1000 okula 1000 kütüphane ve toplam 1855 akıllı tahta kuruldu.

528 BİN 73 ÖĞRENCİYE KİŞİSEL GELİŞİM DESTEĞİ

Proje kapsamında, öğrencilerin temel beceri eksikliklerini telafi edebilmeleri için geliştirilen destek eğitim programlarına 18 bin 609 öğrenci katıldı, okullara 324 bin 406 materyal ulaştırıldı. 55 bin 717 öğrenciye ilk yardım farkındalık eğitimi verildi. Ayrıca okullardaki 135 bin 879 öğrenciye psikososyal gelişim desteği sağlandı. Madde bağımlılığı üzerine 7 bin 778 bilgilendirici etkinlik düzenlendi. Etkinliklere 225 bin 248 öğrenci katıldı. Okullarda bilim, kültür, sanat, spor ve sanayi gibi alanlarda başarılı ve tanınan kişilerin deneyimlerini paylaşmaya yönelik 2 bin 498 kariyer günü düzenlendi ve bu etkinliklere toplam 70 bin 164 öğrenci katıldı. Bu okullarda 1590 kültür, sanat ve spor etkinliği düzenlendi, söz konusu etkinliklere 22 bin 456 öğrenci katıldı. Proje çerçevesindeki destek programlarına şu ana kadar toplam 364 bin 247 öğrenci katıldı.