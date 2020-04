Bakan Selçuk'tan CNN Türk yayınında önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayında yaptığı açıklamada, okulların 30 Nisan'dan sonra açılıp açılmayacağıyla ilgili, "Eğer koşullar bunu gerektirirse, önümüzdeki bir hafta iki hafta içerisinde farklı bir durum ortaya çıkarsa ya da çıkmazsa okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz ve halkımızla paylaşırız" dedi. Yaz aylarında öğrencilerin iki ay boyunca tatil yapacağını ifade eden Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

TELAFİ EĞİTİM TAMAMLAYICI BİR EĞİTİMDİR

Okulların 30 Nisan’dan sonra açılıp açılmayacağına Bakanlar Kurulu ve Bilim Kurulu toplantılarında değerlendiriyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Biz tüm senaryoları veriye dayalı olarak dikkate alıyoruz. TBMM çalışmaları sonucu ortaya çıkan, kanunlaşan durum bizim senaryolarımızla ilgili tedbir amaçlı bir çalışma. Ne demek tedbir amaçlı? Eğer biz Türkiye'de deprem, sel, virüs gibi belirli konularda mücbir sebeplerle karşılaşırsak, bazı afetler söz konusu olursa bunun tedbirini almak durumundayız. Yasaları, mevzuatı uyumlulaştırmak durumundayız. Bu durum yazın iki ya da 3 ay boyunca ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Biz TV ile eğitim yapıyoruz. Eksiklerimizi gideriyoruz, çocukların okuldan soğumasını engelliyoruz. Çünkü eğitimin yapılmadığı her gün, her hafta, her ay öğrencilerimizin öğrenmeden uzaklaştığı ve öğrenmede unutma dediğimiz şeyin arttığı bir durumdur. Bu yüzden de bunun tedbirini almak için TV'de eğitim yapıyoruz. EBA'da çalışmalar yapıyoruz. Bazı eksiklikleri bu şekilde gideriyoruz. Üçüncü aşamada telafi eğitimi yapacağız. İki ay tatil oldu, bir ay tatil oldu diyelim. Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitim yapmayız. Telafi eğitim tamamlayıcı bir eğitimdir. Hızlandırılmış bir çalışmadır. Yazın iki ay boyunca okullar açık olacak, eğitim olacak yorumu doğru değildir.

POSTERLER HAZIRLADIK

Evde kalmak kolay değil. Alışkın olduğumuz bir şey değil. Velilerimize sürekli olarak akademisyenlerimiz, uzmanlarımız içerik üretiyorlar. Ebeveynlerin evde çocuklarıyla geçirdikleri zamanı daha kaliteli bir hale getirmek için acaba neler yapabiliriz, hangi önerileri geliştirebiliriz diye çalışıyoruz. Sınıf sınıf her biri için ayrı ayrı kitapçıklar, posterler hazırladık. Velilerimiz isterlerse bu içeriklerden yararlanarak evde eğitimin kalitesini arttırabilir çocuklar eğlenerek öğrenebilirler. Bunun dışında yetişkinler ve gençler için psikososyal destek rehberlerimiz var. Bu mesele sadece bir sağlık sorunu değil. Bu mesele bir sosyal, psikolojik meseledir. Evin içinin organizasyonunda velilerimize, çocuklarımıza destek olmak, imkanlar ortaya koymak bizim görevimiz. Bunu yapıyoruz.

LGS'DE TARİH DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Bizim yine başından beri söylediğimiz bu konu öznel bir konu değil. Bizim kararımıza göre bir durum değil. Bilimsel verilerle ortaya konulması gereken bir durum. Hem dünyayı, hem Türkiye'yi izliyoruz. Milli eğitim müdürlerimizle toplantılar yapıp her şehrin durumunu özel olarak görüşüyoruz. Bu ne demek? Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin dikkate alınıp ondan sonra karar vermek. Bu Türkiye'nin bir kararı. Bir bakanlığın ya da bir uzmanın kararı değil. Önümüzdeki haftalarda her gün yaptığımız değerlendirmeyi yoğunlaştırıp, Sağlık Bakanlığımızla, Bilim Kurulu'yla da iletişim halinde neyi nasıl yapalımın kararını her birlikte vereceğiz. En erken zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Bir zorunluluk olursa bu meseleyi yeniden gündeme alırız.

MÜJDELERİMİZ DEVAM EDECEK

Bizim mesleki eğitim konusundaki bakış açımızı halkımız tümüyle görme imkanı buldu. Biz mesleki eğitimi son derece önemsiyoruz. Gelişmesi için koşulları oluşturuyoruz. Hatay'da meslek lisesinde bir solunum cihazı üretimi konusunda, lisemizin biyomedikal cihaz teknolojileri bölümü var. Onların zaten işi bu. Bizim mucit seviyesinde, icatlar, buluşlar üzerinde kafa yoran ekiplerimiz, öğretmenlerimiz var. Akademisyenlerden de destek alıyoruz. İlk müjde Hatay'dan geldi. Solunum cihazı üretildi. Bu akademisyen ve öğretmenlerimizin test edip çalıştığını gördüğü bir cihaz. Ama bu cihazların bazı süreçleri vardır. Bunu ihraç etmek, seri üretime sokmak istesek bazı tescil süreçleri var. Bunu maske makinesi için de yaptık. Şu andaki amaç acil ihtiyacı gidermek. Bizim bunu üretip ihtiyacı gidermemiz lazım. Bu konudaki müjdelerimiz devam edecek.