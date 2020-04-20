Bakan Selçuk’a yöresel davet

Erzurum'da 7 ay önce öğretmenler Tamer Pehlivan ile Serap Mutlu Aydın'ın hayata geçirdiği ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından çok sayıda öğrenci ile öğretmenin katıldığı "Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında öğrenciler, okullarındaki atölyelerde yaptıkları sanatsal ve kültürel etkinlikleri ve Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonu kapsamında yazdıkları 2023 mektubu, dönem sonunda Bakan Selçuk'u davet edecekleri programda sergilemeyi planlıyordu. Kovid-19 salgını nedeniyle programın iptal edilmesi üzerine hayal kırıklığı yaşayan öğrenciler, öğretmenlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bakan Selçuk'u aralarında görmek istediklerini iletti. Öğretmenler de yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce öğretmen ile öğrencinin görüntülü ve sesli internet programı üzerinden canlı olarak katılacağı bir program hazırladı.

'23 NİSAN EVLERE, ZİYA ÖĞRETMEN GÖNÜLLERE SIĞAR'

Hayatı eve sığdıran çocuklar da yöresel şiveleriyle seslendirdikleri videolarla Bakan Selçuk'u programa davet etti. Çocukların şimdi tek hayali, 23 Nisan'da canlı yayında kutlayacakları etkinliklerde Bakan Selçuk'u aralarında görmek. Keyifli Okul Atölyem YouTube kanalı üzerinden de canlı yayınlanacak programda ney ve şiir dinletisi sunulacak, yarışmalar yapılacak, otizmli çocuklar ve dedeler şiirler okuyacak. Erzurum'da Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni ve proje koordinatörü Tamer Pehlivan, Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan'ın ülkede farklı kutlanacağını belirterek, "Kovid-19 salgını maalesef hayatları eve sığdırdı. 23 Nisan'ı da bu anlamda eve sığdıracağız ancak coşkusu halen çok büyük, bu yıl 23 Nisan kutlamasını canlı olarak Keyifli Okul Atölyem Projesi kapsamında Türkiye geneli evlerimizden yapacağız" dedi.

Pehlivan, 'Keyifli Okul Atölyem Projesi'nin farkındalığı yüksek etkinlikleri her zaman Türkiye'de öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunan bir proje olduğunu belirtti. Proje kapsamında 23 Nisan etkinliğinin canlı yayında internet üzerinden evlerde yapılacağını anlatan Pehlivan, "23 Nisan'ı 24 il ve Romanya ile Azerbaycan olmak üzere 68 okuldan yüksek katılımlı olarak kutlayacağız. Programda öğrencilerimiz canlı performanslarını evlerinden sergileyecek, 500 katılımlı programı projenin resmi YouTube kanalından da anında yayına sunarak etkinliğimizi dünyaya izleteceğiz. Çocuklar okul havasını evlerinde teneffüs edecek" diye konuştu.

Pehlivan, Kovid-19 öncesi proje kapsamında farklı bir etkinlikte Bakan Selçuk'u davet edip öğrencilerle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, öğrencilerin Bakan Selçuk'u çok sevdiğini söyledi.

'BAKANIMIZ ETKİNLİĞE KATILIRSA ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK MUTLU OLACAK'

Selçuk'un da öğrenci ve çocuklar konusunda hassas ve duyarlı olduğunu aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bakanımız Selçuk'u 23 Nisan etkinliğimize davet için girişimlerde bulunduk. '23 Nisan evlere Ziya öğretmen gönüllere sığar' sloganıyla öğrencilerimiz yaşadığı illerde yöresel şiveyle özgün ve doğal bir ev halinde Bakanımıza seslenip 23 Nisan programına davet etti. Bakanımız etkinliğe katılırsa öğrencilerimiz çok mutlu olacak."