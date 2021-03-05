Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime katılım yüzde 80’in üzerinde

Bu durumun okulların açılmasının desteklendiğinin göstergesi olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Okullarımızın açıldığı bu hafta bizim özellikle veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. İlkokul ve ortaokullarda yüzde 80’in üzerinde bir katılım var. Liselerde de yüzde 70’in üzerinde bir katılım var. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor. Çocuklarımızda ve velilerimizde çok yüksek bir katılımla okullarımızın açılmasının desteklendiğini gösteriyor. Bu bizi elbette mutlu ediyor ama bir taraftan da tedbirlerimizi güçlendirmek ortaya çıkacak olan muhtemel problemlerle ilgili tedbir almak bütün odağımız oraya yoğunlaşmış durumda.

YÜKSEK ÖNLEMLER ALIYORUZ

Bize CİMER’den gelen ya da başka kaynaklardan gelen veli mesajları çocuk mesajları on binlerce mesajdan söz ediyorum. Büyük bir mutluluk ve beklenti içerisinde. Bizim bu süreci öğretmen ve öğrencilerimiz için velilerimiz için daha da kolay kılmamız ve bu süreçte sorun yaşanmaması konusunda daha yüksek önlemler alınması gerekiyor ve şu an yaptığımız şey de o zaten. Bugün Sakarya’dayız. Sakarya’daki okullarımızda birtakım incelemeler yapıyoruz. Öğretmenlerimizle görülüyoruz. Yöneticilerimizle görüşüyoruz. Sayın Valimiz ve başkanlarımız olmak üzere istişareler yapıyoruz. Bütün Türkiye'yi gezerek yerinde, sahada, okul okul ne tür durumlar var, neler yaşanıyor, yapabileceğimiz neler var, bunları belirlemekle meşgulüz. Bütün arkadaşlarımız sahaya dağılmış vaziyette. Okulum temiz belgelerinin gereğinin yapılıp yapılmadığı noktasında denetimler yapılıyor.

SÜRECİ EL BİRLİĞİYLE GÖTÜRECEĞİZ

Ben bu süreci el birliğiyle götüreceğimizi düşünüyorum ve velilerimizin, öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Renklere göre ayrılmış olan şehirlerimizin bu dönemde daha da dikkatli olarak maviye doğru yönelen bir çalışmanın, çabanın, gayretin içinde olmalarını bekliyoruz. Bunu da görüyoruz ve mutluluk duyuyoruz. Bakın burada çocuklarımız okul bahçesinde temassız oyun oynuyorlar. Bunlarla ilgili her türlü hazırlıklarımız var. Elbette bazı istisnai durumlar olabilir, bazı eksiklerimiz olabilir. Bunları da derhal düzelterek gereken tedbirleri alarak elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz.

BAYRAM YERİ GİBİ

Çocuklar bir bayram yeri gibi bakıyorlar. Sınıfların heyecanı atmosferi çok farklılaşmış. Bir olağan sınıfın ötesinde başka bir sevinci yaşıyor çocuklarımız, öğretmenlerimiz. Bunu gözlerindeki pırıltıdan ve seslerindeki tondan anlayabiliyorum. Çok daha büyük bir mutlulukla bunu göstermek mümkün olabilir ama böyle bir günde şehitlerimizin olduğu bir günde yüreğimizdeki burukluk bunu engelliyor. Okullardaki sevincin hep hatırlanması gerektiğini düşünüyorum."