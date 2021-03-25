Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim vazgeçilmezimiz

Hibrit eğitim modelinin ise ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Selçuk, şu paylaşımı yaptı:

“Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır.”