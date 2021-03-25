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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 25.03.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim vazgeçilmezimiz

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Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim vazgeçilmezimiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından öğrencilerle bir fotoğrafını paylaşarak, “Yüz yüze eğitim bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmemiz” dedi.

Hibrit eğitim modelinin ise ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Selçuk, şu paylaşımı yaptı:
“Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır.”

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