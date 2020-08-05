Bakan Selçuk: Yeni normale hazır mıyız

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çıkarılan ‘Eğitim YA DA Eğitim’ dergisinin kapak fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Bakan Ziya Selçuk, tüm eğitim paydaşlarını 5'inci sayıyı okumaya davet ederek, “Yeni normale hazır mıyız” diye sordu. Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Okumayan öğretmen, anne ve baba kalmasın. Özel bir dosya ile ya/da derginin 5'inci sayısı yayında. Eğitim başta olmak üzere hayatın her alanında ‘yeni normal’ üzerine çok değerli röportajlar ve makaleler dergimizde. Yeni normale hazır mıyız?”