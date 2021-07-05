Bakan Selçuk: Yaz boyu sizlerleyiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencilere “Yaz boyu sizlerleyiz” diye seslenerek, programla birlikte EBA Yaz Okulu’nun da başladığını duyurdu. Selçuk’un paylaşımının tamamı şöyle:

Sevgili Çocuklar, “Telafide Ben de Varım” programımızla birlikte EBA Yaz Okulumuz da başladı.

Yıl boyu olduğu gibi telafide de yaz boyu sizlerleyiz…

EBA -> https://eba.gov.tr/#/anasayfa

TRT EBA -> https://trtizle.com/uzaktan-egitim

Ayrıca Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuşan Selçuk, çocukların eğitimlerinin hayat boyu sürdüğüne işaret ederek, "Tam da bu yüzden salgın durumunda ortaya çıkan öğrenme açıklarımız, sosyal duygusal açıklarımız için bir fırsat oluşmuş durumda. Lütfen çocuklarınızı mecazi olarak bir yaz okulu mahiyetinde olan 'telafide ben de varım' faaliyetlerine gönderin" dedi.