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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 05.07.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Yaz boyu sizlerleyiz

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Bakan Selçuk: Yaz boyu sizlerleyiz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından oluşturulan ‘Telafide Ben de Varım’ programı 5 Temmuz’da başladı ve 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencilere “Yaz boyu sizlerleyiz” diye seslenerek, programla birlikte EBA Yaz Okulu’nun da başladığını duyurdu. Selçuk’un paylaşımının tamamı şöyle:

Bakan Selçuk: Yaz boyu sizlerleyiz

Sevgili Çocuklar, “Telafide Ben de Varım” programımızla birlikte EBA Yaz Okulumuz da başladı.

Bakan Selçuk: Yaz boyu sizlerleyiz

Yıl boyu olduğu gibi telafide de yaz boyu sizlerleyiz…

 

EBA -> https://eba.gov.tr/#/anasayfa

TRT EBA -> https://trtizle.com/uzaktan-egitim

 Ayrıca Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuşan Selçuk, çocukların eğitimlerinin hayat boyu sürdüğüne işaret ederek, "Tam da bu yüzden salgın durumunda ortaya çıkan öğrenme açıklarımız, sosyal duygusal açıklarımız için bir fırsat oluşmuş durumda. Lütfen çocuklarınızı mecazi olarak bir yaz okulu mahiyetinde olan 'telafide ben de varım' faaliyetlerine gönderin" dedi.

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