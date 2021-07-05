Bakan Selçuk: Yaz boyu sizlerleyiz
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından oluşturulan ‘Telafide Ben de Varım’ programı 5 Temmuz’da başladı ve 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencilere “Yaz boyu sizlerleyiz” diye seslenerek, programla birlikte EBA Yaz Okulu’nun da başladığını duyurdu. Selçuk’un paylaşımının tamamı şöyle:
Sevgili Çocuklar, “Telafide Ben de Varım” programımızla birlikte EBA Yaz Okulumuz da başladı.
Yıl boyu olduğu gibi telafide de yaz boyu sizlerleyiz…
EBA -> https://eba.gov.tr/#/anasayfa
TRT EBA -> https://trtizle.com/uzaktan-egitim
Ayrıca Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuşan Selçuk, çocukların eğitimlerinin hayat boyu sürdüğüne işaret ederek, "Tam da bu yüzden salgın durumunda ortaya çıkan öğrenme açıklarımız, sosyal duygusal açıklarımız için bir fırsat oluşmuş durumda. Lütfen çocuklarınızı mecazi olarak bir yaz okulu mahiyetinde olan 'telafide ben de varım' faaliyetlerine gönderin" dedi.
Fotoğraflar bugün Gaziantep’te çekildi.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 5, 2021
Takvimler tatili gösterse de okullarımızın kapısı öğrenci ve öğretmenlerimiz için açık. Atölyelerde hummalı çalışmalar aralıksız sürüyor.
Üreterek mutlu olan çocuklarım #telafidebendevarım programında da en öndeler. Emeğinize sağlık. pic.twitter.com/TaQm6wLxaI