Bakan Selçuk velilere seslendi

İl Müdürlükleri kanalıyla tüm okullara ulaştırılan rehberde, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planlan tedbirler tüm detaylarıyla paylaşıldı. Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde bir gün, İlkokul birinci sınıflarda ise 30’ar dakikalık beş ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde bir gün üzerinden planlanacak.

İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Ayrıca, veli isteğiyle okula yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler tespit edilerek bu öğrencilerin eğitimlerine yönelik tedbirler okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınacak. Bütün öğrenciler, uzaktan eğitim çalışmalarını düzenli takip etmeleri konusunda yönlendirilip desteklenecek. Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.

ZİYA ÖĞRETMEN’İN VELİLERE MESAJI

'Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıflar Uyum Programı Etkinlikleri’nde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca ilkokul birinci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı. Bakanlık tarafından hazırlanan sunum eşliğinde gerçekleştirilen toplantıların açılışında Ziya Öğretmen’in de velilere bir video mesajı var.

Veli toplantılarında izlenmesi için öğretmenlere iletilen video mesajında Bakan Selçuk, “Çocukların salgın vakaları ve vefat sayılarıyla ilgili gündemlerden uzaklaştırılması” mesajını vererek sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı ailelerde duyuyorum, günlük vaka ve vefat sayıları, çocukların yanında rahatça konuşuluyor. Çocuklarımızın, salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken şey, bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler. Ayrıca ebeveynleri, öğretmenleri, sağlık kurumları ve devletin tüm imkânlarıyla kendilerinin yanında olduğunu bilmeye ihtiyaçları var. Yalnız olmadıklarını içselleştirmeli kuzularımız.”

Bakan Selçuk’un sözlerinin sonunda ilkokul birinci sınıf velilerine bir çağrısı daha vardı:

“Bu dönem çocuğunuza okuyacağınız bir sayfa kitabın kıymeti ve çocuğunuz üzerindeki etkisi hiçbir dönemle kıyaslanmayacak düzeyde fazladır. Öğrenmek isteyen, çocuğunun eğitimini desteklemek isteyen her velimiz ve çocuğumuz için Bakanlığımızın platformlarında sınırsız içerikler mevcuttur. Hepsinden azami düzeyde yararlanacağınızı ümit ediyor, çocukların gözlerinden öpüyorum” diyerek vedalaştı.