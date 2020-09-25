Bakan Selçuk: Veli eğitimi şu dönemde çok önemli

“Velilerimiz, eğitim yolculuğunun en önemli paydaşlarıdır” diyen Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“Hazırlanan kurs programlarıyla salgın döneminde; velilerimizde yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturma, bu bilinci geliştirme, zamanı iyi kullanma ve yönetme, aile içindeki iletişimin şeklini ve yönünü̈ belirleme konularında farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. Ayrıca, Kovid-19 virüsü olmak üzere hastalıklardan korunma, sağlıklı olmayı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme yol ve yöntemleri de tanıtılacak. Eğitim programında 15 kurstan oluşan bir paket yer alıyor, ‘Salgın Döneminde Hijyen Kuralları Kurs Programı’nın da güncellenerek bu pakete eklendi. Halk Eğitimi Merkezlerimiz bizim kılcal damarlarımız. Yani, Türkiye’nin her yerinde vatandaşımızla birebir iletişim kuran bir kurumumuz. Bu merkezlerimizdeki ‘Veli Eğitimi’ programı da bilhassa şu dönemde oldukça kritik bir önem taşıyor. Eğitim programları velilerin talebine göre şekillenecek ve bu talepler doğrultusunda yeni eğitim içeriklerinin sunulacak."

KURS SÜRESİ 8 SAAT

'Salgın Döneminde Veli Eğitimi' kapsamında hazırlanan kurs programlarına velilerin etkin katılımını gerçekleştirebilmek için kurs süreleri sekiz ders saati olarak planlandı. Halk Eğitimi Merkezi’ndeki eğitim programları gerekli hijyen ve sosyal mesafe koşulları sağlanarak yüz yüze gerçekleştiriliyor.