Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim okular açıldıktan sonra da sürecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber’de yayınlanan Eğitim Editörü programının konuğu oldu. Geçtiğimiz mart ayından bu yana sürdürülen uzaktan eğitimin okullar açıldıktan sonra da tamamlayıcı olarak sürdürüleceğini söyleyen Bakan Selçuk, “Yazın ve önümüzdeki yıl da çocuklarımızla teması bırakmayacağız” dedi. Yazın ilkokul öğrencilerine tatil kitabı dağıtılacağını açıklayan Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak liselere geçiş sınavıyla ilgili de bilgiler aktardı. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

SINAVDA MASKELER ÇIKARILABİLECEK

Sınav düzeni farklı uzmanlıklarla ilgili bir konu. Bizim merkezde bir karar almamız, doğrudan uygulamamız söz konusu değil. Biz işin uzmanlarına danışıyoruz. Çocukların oturma planı nasıl olsun? En az risk durumu nedir? Tüm bunları bilim insanlarına danışıyoruz. Aldığımız her kararı bir kanıta dayalı almaya dikkat ediyoruz. Bir okulda sınıf yetmedi diyelim, yemekhanesine, spor salonuna bakılır. Bunlar tespit edildi. Çocukların nasıl yerleşeceklerinin simülasyonunu yaptık. 1 milyon 600 bin küsur öğrenci var. Bu sene de sınava girmeyecekler olacaktır. Ama biz tamamı girecek gibi tedbir alıyoruz. Biz öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını istemiyoruz. Sınavın arasında, çocukların bahçeye çıkması söz konusu. Bu maskeyle ilgili sıkıntı olabilir. Bu nedenle ikinci bir maske vereceğiz. Bazı çocuklarımız rahatsız olmuyor, bazıları oluyor. Bunu uzmanlara danıştığımızda yerlerine oturduktan, sosyal mesafe korunduktan sonra maskelerini çıkarabilirler yanıtını aldık. Anne babalar da rahat olsunlar. İsteyen çocuğumuz sınav esnasında maskesini çıkartıp devam edebilir. Tedavi gören öğrenciler için de önlemler aldık. Diyelim ki hastanede tedavi görüyor, velisi il, ilçe müdürlüklerine bilgi vererek, hastanede sınava girmesi için başvuruda bulunabilir.

LGS TEKRAR YAYININI KAÇIRMASINLAR

Çocuklarımız ve velilerimiz şunu bilsinler, bizim belli bir kontenjanımız var. Belirli öğrencilerimiz her hâlükârda bu sınavı kazanacak. Sınavlı okullarla ilgili bir kontenjanımız var. Bu kontenjanın kapsadığı sayıda çocuğumuz bu sınavı kazanacak. Soruların kolay ya da zor olması söz konusu değil. Bizim 81 ilde ölçme değerlendirme merkezimiz var. Öğretmenlerimiz binlerce soru hazırlıyor. Ankara'da her ay iki kez yayınladığımız örnek sorular var. 8 Haziran'da LGS'de son tekrar diye TRT EBA'da çalışma olacak. Bunu çocuklarımızın kaçırmamasını tavsiye ederim. Biz ders dışı, kazanımda olmayan soruyu sormayız. Konular belli, potansiyel sorular belli, sadece oturup odaklanmalılar.

ÖRNEK SORULAR 21 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ

Bir yıl içerisinde bizim örnek sorularımız yaklaşık 15 milyon kez indirilmiş. Bu sene mayıs ayına kadar 21 milyon kez indirilmiş. Çocuklarımız çok yoğun bir ilgi gösteriyor. Burada şöyle bir şey söz konusu, sınav sadece belli bilgiye sahip olmakla ilgili değil. Sabırlı olmak, odaklanabilmekle ilgili bir konu. Psikolojik olarak iyi hisseden, motivasyonu yüksek, özyönetimi güçlü olan çocuklar bu süreçte daha başarılı oluyorlar. Aşırı kaygı varsa ya da hiç kaygı yoksa sorun. İlk kez bu sene bu kadar destek yayınlandı. İlk kez bu kadar soru veriyoruz, paket çalışması yapıyoruz. EBA'nın desteği var. Bu sene bir taraftan da şanslı oldukları bir sene. Çocuklarımızın kendi kendine çalışma becerisi yüksekse emin olun sınavda da sorun yaşamayacaktır. Veliler paniklemesinler, çocuklarımızı panikletmesinler, bu kadar kaynak varken eksiklik hissetmesinler. Biz gereken desteği vereceğiz.

İLKOKULLARA TATİL KİTABI DAĞITILACAK

Bu yıl sınavla alacak okulların kontenjanlarını yüzde 50 oranında arttırdık. 2019'da 140 bin öğrencimiz sınavlı okulların kontenjanlarından yararlandı. 2020'de, 213 bin öğrencimiz bu kontenjanlardan yararlanacak. Yüzde 50 oranındaki bu artışı da motivasyon nedeni olarak görüyorum. Dünyanın başka bir yöne gittiği malum. Biz geçen seneden beri EBA'nın altyapısını geliştiriyoruz. Uluslararası uzaktan eğitim kuruluşlarıyla imzaladığımız protokoller bizim sürece hazırlık çalışmalarımızdı. Yazın ve önümüzdeki yıl da çocuklarımızla teması bırakmayacağız. İlkokuldaki çocuklara tatil kitabı vereceğiz. EBA TV'de yabancı dil, tasarım beceri atölyeleri gibi çalışmalarımız devam edecek. Bu durum okullar açıldığında da devam edecek. Çocuğumuz bir dersi okulda dinlediği gibi EBA'da da dinleyebilir. Hastaydı okula gitmedi ya da konuyu anlamadı diyelim başka bir öğretmenden dinleme, izleme imkanı sağlayacağız. Uzaktan eğitim önümüzdeki sene de yüz yüze eğitimin yanı sıra devam edecek.

KAMERA ÖNÜ ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ VERECEĞİZ

Biz bu süreçte sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın değil, TRT'nin birikiminden yararlandık. Bu birikim sayesinde bize dünyanın farklı ülkelerden sorular geliyor. Biz bunu Türkiye'nin birikimiyle yapabildik. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar katlanarak artacak. Öğretmenlerimize uluslararası düzeyde sertifika vermeye devam edeceğiz. Kamera önü öğretmenliği diye bir eğitim paketi hazırlıyoruz. Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde çok daha başarılı olmaları için teknik ve bilimsel destek vereceğiz.

16 MİLYON KİŞİYE REHBERLİK HİZMETİ VERDİK

Öğrencilerimiz en önemli paydaşlarımız. Bir taraftan da velilerimiz var. Her birinin bu süreçten nasıl etkilendiği konusunda araştırma yapıyoruz. Bu süreçten nasıl etkilendiğini daha net anlayalım diye. Okullar açılmadan önce öğretmenlerimizle, açıldıktan sonra veli ve öğrencilerimizle uyum programı, telafi programı hazırladık. Uyum süreci çok rahat geçirebilsin diye adım adım, okulun her bölgesinin, koridorlarının, sınıflarının nasıl düzenleneceği, temizleneceğinin kontrol listelerini hazırladık. Hangi oyunlar hangi yaşta nasıl oynanacak bununla ilgili çalışmalar hazırladık. 16 milyon kişiye rehberlik desteği verdik. Okullar açılınca da devam edecek. Hangi öğrencimize ne yapmışız, kaç kere yapmışız kaydediliyor. Öğrencilerimiz akademik konuda, veliler çocuklarla iletişim, sağlıklı beslenme konularında destek istediler. Bu 16 milyonun 9 milyonu öğrenci, 7 milyon kadarı da velilerimiz. Kılavuzlar hazırladık. Bizim çok önemsediğimiz konu özel öğretim öğrencilerimiz için hazırladığımız içerikler. 'Özelim Eğitimdeyim' yazılımı geliştirildi. 160 bin kişi indirdi ve kullanıyor. e-KPSS diye bir yazılım geliştirdik. Kısa sürede hayata geçirdik.

ÇOCUKLAR KRİZİN GEÇİCİ OLDUĞUNUN FARKINDALAR

Rehberlik ve araştırma merkezlerindeki psikolojik danışma arkadaşlarımız, rehber öğretmenlerimiz bu sürecin aktif çalışanı oldular. Travmaya ilişkin olarak bazı hizmet içi eğitim çalışmaları yapıldı. Daha büyük bir kısmı bu süreçte yapılacak. Travmaların engellenmesi ve çocuklarımızın sakin bir şekilde eğitim öğretim hayatına başlamaları gerektiği açık. Çocuklar bunun geçici bir kriz olduğunun farkındalar. Bu krizin nasıl yönetileceği konusunda yapacağımız çalışmaların katkısıyla çocuklarımızın süreci daha rahat atlatılacağını düşünüyoruz.