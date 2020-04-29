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GeriEğitim Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 29.04.2020 - 09:58,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

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Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklamalar yapıyor. Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırıldı. LGS tarihi ile ilgili hafta başında kabine toplantı sonrası Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak. Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönem notları geçerli olacak ve öğrencilerimiz notu kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. Zayıf not söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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