MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBakan Selçuk türkü söyledi
GeriEğitim Bakan Selçuk türkü söyledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk türkü söyledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Selçuk türkü söyledi
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karabük'te öğrencilerine gönüllü bağlama öğreten sınıf öğretmeninin çevrimiçi dersine katıldı.

Kentte altı yıldır gönüllü bağlama dersi veren Şehit Şendoğan Topçu İlkokulunda sınıf öğretmeni Halil Bulut, COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında devam ettiği çevrimiçi eğitimlerine Bakan Selçuk da katıldı. Bakan Selçuk, Bulut'un çevrimiçi dersine katılarak öğrencilerin bağlama eşliğinde seslendirdiği türküleri dinledi. Türkülere eşlik de eden Bakan Selçuk, öğrencileri ve Bulut'u tebrik etti. Bulut da Bakan Selçuk'un severek dinlediği ‘Ela gözlerini sevdiğim dilber’ türküsünü de icra etti. Derslere giren öğrencilerden bazıları ve velileriyle de sohbet eden Bakan Selçuk, etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk türkü söyledi

Selçuk, Halil Bulut'un bu işe gönlünü verdiğini belirterek öğrencilerin yüzlerinin gülümsemesini sağladığını belirtti. Bulut'un, öğrencilerinin mutlu bir hayat yaşamaları, şahsiyetlerinin dolu dolu gelişmesi için onlara beceri öğrettiğini aktaran Selçuk, "Kültürümüzü çocuklarımıza tanıtıyorsunuz. Kendi değerlerimizi, hatıralarımızı, büyüklerimizi, atalarımızı anma fırsatı veriyorsunuz. O kadar güzel bir iş yapıyorsunuz ki teşekkürü hak ediyorsunuz. Ben emeklerinizden dolayı, bütün çocukların hayatına dokunduğunuz için teşekkür ediyorum. Çocukların müzikle uğraşması çok istediğimiz bir konu. Türkiye genelinde uygulanacak bir müzik projesinin hazırlıkları da devam ediyor" dedi.

Bakan Selçuk türkü söyledi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle