MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBakan Selçuk: TRT EBA TV yeni dönem hazırlıklarımız sürüyor
GeriEğitim Bakan Selçuk: TRT EBA TV yeni dönem hazırlıklarımız sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.08.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: TRT EBA TV yeni dönem hazırlıklarımız sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Selçuk: TRT EBA TV yeni dönem hazırlıklarımız sürüyor
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV kanallarında yeni dönem hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"TRT EBA TV kanallarında yeni yayın dönemi hazırlıkları için öğretmenlerimizle TRT ekiplerimiz eşgüdümlü bir şekilde yoğun bir çalışma içerisindeler. Kamera karşısına geçmeden önce tüm yapım ve yayın süreçlerinin inceliklerini birlikte değerlendiriyoruz."

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle