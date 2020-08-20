Hürriyet Eğitim
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Bakan Selçuk: TRT EBA TV yeni dönem hazırlıklarımız sürüyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV kanallarında yeni dönem hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"TRT EBA TV kanallarında yeni yayın dönemi hazırlıkları için öğretmenlerimizle TRT ekiplerimiz eşgüdümlü bir şekilde yoğun bir çalışma içerisindeler. Kamera karşısına geçmeden önce tüm yapım ve yayın süreçlerinin inceliklerini birlikte değerlendiriyoruz."
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