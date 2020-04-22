Bakan Selçuk: Telafide mayıs, haziran, eylül, ekim ayları üzerinde çalışıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında, telafi eğitimler için yaptığı açıklamada “Temmuz ve ağustosu çok planlamıyoruz” dedi. Bakan Selçuk şunları söyledi:

“Biz daha çok mayıs ve haziran ayları üzerinde, eylül ve ekim ayları üzerinde çalışıyoruz. Temmuz ve ağustosu çok planlamıyoruz. Yaz ayları için planlamamız yok. Bizim temmuz ve ağustostan öncesi ve sonrası için çalışmalarımız daha fazla. Eğer bu planlamalar çerçevesinde bilim kurulunun önerileri ve ülkenin durumu müsait olduğunda mayıs ayında da, haziran ayında da okul açarız."

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