Bakan Selçuk Tarafsız Bölge’de

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından eğitim öğretimle ilgili yeni kararlar alındı. Pandemi döneminde okullarından uzun süre ayrı kalan öğrenciler yeniden yüz yüze eğitime başladı. Okullar 2 Temmuz’da kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Peki 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? 18 Haziran’da verilmesi planlanan karneler elden mi dağıtılacak? Eğitimde telafi programının detayları neler? 6 Haziran Pazar günü de LGS var. Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin gireceği LGS öncesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm merak edilenleri "Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge” programında anlatacak. Program saat 20.30’da CNN Türk’ten canlı olarak yayınlanacak.