Bakan Selçuk Tarafsız Bölge’de
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu akşam CNN Türk’te "Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge” programına konuk olarak eğitim gündeminin merak edilen sorularını yanıtlayacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından eğitim öğretimle ilgili yeni kararlar alındı. Pandemi döneminde okullarından uzun süre ayrı kalan öğrenciler yeniden yüz yüze eğitime başladı. Okullar 2 Temmuz’da kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Peki 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? 18 Haziran’da verilmesi planlanan karneler elden mi dağıtılacak? Eğitimde telafi programının detayları neler? 6 Haziran Pazar günü de LGS var. Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin gireceği LGS öncesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm merak edilenleri "Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge” programında anlatacak. Program saat 20.30’da CNN Türk’ten canlı olarak yayınlanacak.