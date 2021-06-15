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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 15.06.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk sınırdaki öğretmenlerle görüştü

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Bakan Selçuk sınırdaki öğretmenlerle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İran sınırındaki Hakkari Yüksekova Değerli köyündeki  öğretmenlerle görüştü.

Bakan Selçuk, “Telafide ben de varım” programı saha araştırmaları nedeniyle yaptığı köy okulu görüşmelerini  Twitter hesabından duyurdu.  Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Sınır illerindeki köy okulları saha ziyaretleri kapsamında Edirne ve Kırklareli’den sonra bugün İran sınırında yer alan Hakkari Yüksekova Değerli Köyünde görev yapan meslektaşlarımla görüştüm. İyi ki varlar  #Burasıbizde #telafidebendevarım”

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