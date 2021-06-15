Bakan Selçuk sınırdaki öğretmenlerle görüştü

Bakan Selçuk, “Telafide ben de varım” programı saha araştırmaları nedeniyle yaptığı köy okulu görüşmelerini Twitter hesabından duyurdu. Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Sınır illerindeki köy okulları saha ziyaretleri kapsamında Edirne ve Kırklareli’den sonra bugün İran sınırında yer alan Hakkari Yüksekova Değerli Köyünde görev yapan meslektaşlarımla görüştüm. İyi ki varlar #Burasıbizde #telafidebendevarım”