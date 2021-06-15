Bakan Selçuk sınırdaki öğretmenlerle görüştü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İran sınırındaki Hakkari Yüksekova Değerli köyündeki öğretmenlerle görüştü.
Bakan Selçuk, “Telafide ben de varım” programı saha araştırmaları nedeniyle yaptığı köy okulu görüşmelerini Twitter hesabından duyurdu. Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Sınır illerindeki köy okulları saha ziyaretleri kapsamında Edirne ve Kırklareli’den sonra bugün İran sınırında yer alan Hakkari Yüksekova Değerli Köyünde görev yapan meslektaşlarımla görüştüm. İyi ki varlar #Burasıbizde #telafidebendevarım”
Sınır illerindeki köy okulları saha ziyaretleri kapsamında Edirne ve Kırklareli'den sonra bugün İran sınırında yer alan Hakkari Yüksekova Değerli Köyünde görev yapan meslektaşlarımla görüştüm. İyi ki varlar🙏🙏🙏 #Burasıbizde #telafidebendevarım pic.twitter.com/LFyB5Qzz1Y— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 15, 2021