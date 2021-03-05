Bakan Selçuk: Salgın tedbirlerine sıkı tutunalım

Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Yüz yüze eğitimin ilk haftasında okullarına, arkadaşlarına kavuşan çocuklarımın gözündeki sevinci görmelisiniz. Fotoğraflar, bu sabah Sakarya’dan... Tüm çocuklarımız okul bahçesinde aynı heyecanı yaşasın diye salgın tedbirlerine sıkı tutunalım, lütfen. Onlara bunu borçluyuz.”