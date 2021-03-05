Hürriyet Eğitim
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Bakan Selçuk: Salgın tedbirlerine sıkı tutunalım
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların okul bahçesinde fotoğrafını paylaşarak bir uyarıda bulundu. Selçuk, “Çocuklar aynı heyecanı yaşayabilsin diye salgın tedbirlerine sıkı tutunalım” dedi.
Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Yüz yüze eğitimin ilk haftasında okullarına, arkadaşlarına kavuşan çocuklarımın gözündeki sevinci görmelisiniz. Fotoğraflar, bu sabah Sakarya’dan... Tüm çocuklarımız okul bahçesinde aynı heyecanı yaşasın diye salgın tedbirlerine sıkı tutunalım, lütfen. Onlara bunu borçluyuz.”