Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin velileri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Aileler, hem salgın sürecine hem de sonrasına ilişkin önerilerini iletti. Türkiye'nin dört bir yanındaki özel çocukların ebeveynlerinin katıldığı toplantıda, aileler isteklerini, sıkıntılarını, umutlarını Bakan Selçuk ile paylaştı.



"Hepiniz çok özel çocuklarla, çok özel bir hayatı yaşıyorsunuz" diyerek sözlerine başlayan Bakan Selçuk, ailelerin yaşantısını kolaylaştırabilmek, özel çocukların daha iyi eğitim hizmeti alabilmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini ifade etti. Özel gereksinimli çocuklar için "Özelim Eğitimdeyim" adlı bir mobil uygulamanın hayata geçirildiğini, TRT EBA TV'de özel eğitim kapsamındaki çocuklar için ayrı bir kuşak hazırlandığını hatırlatan Selçuk, "Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi" adlı kitabı da ilk kez velilere gösterdi.



'ÇALIŞTAY HAZIRLIĞI SÜRDÜRÜLÜYOR'

"Salgın süreci sonrasında özel çocukların eğitim ihtiyaçlarına ilişkin büyük bir çalıştay hazırlığının sürdürüldüğünü" bildiren Bakan Selçuk, normalleşme sürecinde okula uyumu kolaylaştırmak için yaptıkları planlamalar konusunda şöyle konuştu:

"Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz. Görüş alışverişi yapıyoruz. Bürokratlarımız, yöneticilerimiz bize bu konudaki ihtiyaçları aktarıyorlar ama bir de doğrudan doğruya anne babalarla görüşelim istedik. Söylediklerinizi nasıl hayata geçirebiliriz, ödevimizi alalım diye bu toplantıları yapıyoruz."

'SORUNLARA YOL AÇMAK İSTEMEYİZ'

Evde kalma sürecinin özel çocuklar için daha zorlu geçtiğini aktaran anne ve babalar, bu dönemde öğretmenlerinin kendilerini yalnız bırakmadığını, farklı materyaller ve birebir destekle sürecin yürüdüğünü anlattı. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin okulların açılış takvimi ile aynı olup olmayacağı da gelen sorular arasında yer aldı. Bakan Selçuk, burada önemli noktanın sınıflara güvenli ve risksiz bir geri dönüş olduğunun altını çizdi. Selçuk, "Çocuklarımıza eğitim verelim derken sağlıklarıyla ilgili sorunlara yol açmak istemeyiz" dedi.

'OĞLUM OKULLARIN AÇILMASINI İSTİYOR'

Etkinlik kapsamında baba Mehmet İlkim önerilerini anlatırken, oğlu İbrahim bir an olsun gözlerini Bakan Selçuk'tan ayırmadı. İbrahim İlkim, kendisine nasıl olduğunu soran Selçuk'a "Okulu açacak mısınız?" diye sordu. İbrahim'in tüm gün boyunca aynı soruyu sorduğunu aktaran baba İlkim, "Yatıp kalkıp okul diyor. Çok özledi" diye konuştu.



