MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBakan Selçuk: Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayıp üretiyor
GeriEğitim Bakan Selçuk: Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayıp üretiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 05.06.2020 - 14:57,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayıp üretiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Selçuk: Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayıp üretiyor
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Olgunlaşma Enstitüleri'nin çocuklara özel maskeler tasarlayıp ürettiğini söyledi.

Bakan Selçuk, şu açıklamayı yaptı:
"Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin //epttavm.com mağazalarında.
Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar"

Çocuk maskesi üretimi başladı
Çocuk maskesi üretimi başladı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle