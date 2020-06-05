Bakan Selçuk: Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayıp üretiyor

Bakan Selçuk, şu açıklamayı yaptı:

"Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin //epttavm.com mağazalarında.

Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar"

Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı



Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin https://t.co/C2CX6LPrfL mağazalarında



😷Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar pic.twitter.com/UttsE3CfCo — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 5, 2020