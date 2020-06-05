Bakan Selçuk: Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayıp üretiyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Olgunlaşma Enstitüleri'nin çocuklara özel maskeler tasarlayıp ürettiğini söyledi.
Bakan Selçuk, şu açıklamayı yaptı:
"Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin //epttavm.com mağazalarında.
Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar"
Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 5, 2020
Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin https://t.co/C2CX6LPrfL mağazalarında
😷Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar pic.twitter.com/UttsE3CfCo
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