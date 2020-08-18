Bakan Selçuk okulların ne zaman açılacağını MEB Asistan'a sordu

Okulların ne zaman açılacağını MEB Asistan'a soran Selçuk, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimin, 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağı yanıtını aldı. Bakan Selçuk, toplantıda şöyle konuştu:

"Bugün güzel haberleri paylaştığımız bir gün. İlk günden beri şunu söyledik, biz zamanın ruhuna saygı göstereceğiz. Geleceğin tasarımlarıyla ilgilenip, dijital dünyayı inceleyip yapay zeka, makine öğrenmesi konusunda tüm gelişmelere dayalı olarak veriye dayalı yönetimi benimseyeceğiz dedik. Her geçen ay bu konudaki kanıtları ortaya koyduğumuz günleri yaşıyoruz. Tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Zor zamanlarda uyum sağlamak, gereğini yapabilmek toplumların kabiliyetini de gösteriyor. Bizim uzaktan eğitim sürecinde yaptıklarımız, yaşadıklarımız da MEB'in bu sürece ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağladığı da gösteriyor. İş yapış biçimlerinin tüm dünyada değişiyor olması, özellikle kamu kurumlarında yeniden ele alınması gereken bir husus. Dünyada dijitalleşme adına 10 yıl sonra yapılması hedeflenen bir çok iş 5, 10 ay içinde yapılmak üzere kadarlara dönüşüyor. Bu duruma adapte olmamız, öncü olmamız şart.

GİDEREK GELİŞTİRECEĞİZ

Bu anlamda da aslında 2023 Eğitim Vizyonu'nun iki yıl önceki dokümanına bakarsanız bu bakış açısını taşıdığını görürsünüz. Yeni normal kavramının 2023 vizyonuyla eğitimsel olarak ifade edildiğini görme imkanımız olabilir. Bugün yürüttüğümüz araştırma geliştirme, dijital dönüşüm çalışmaları MEB asistan ile de devam ediyor. Önümüzdeki aylarda da çok farklı konu ve alanlarda da yapay zeka öğrenmesi temelli uygulamanın hızlandığını göreceksiniz. Örneklerini sık yaşamaya başlayacağız. Gerçekten dünya çapında rekor denecek sayılarla toplumun buna uyum, katılım göstermesi açısında son derece önemli bir çalışma. Kamuda ilk olması önem taşıyor. Bu kadar büyük potansiyeli olan, 18 milyon öğrencisi, 1 milyon öğretmeni, velileri söz konusu olan kamuoyunda bunun bu kadar rağbet görmesinin de ayrı bir önemi var. Bunu MEB'in tüm süreçlerine yayma avantajına da sahibiz. Bunu giderek geliştirecek ve derinleştireceğiz.

OKULLARIN NE ZAMAN AÇILACAĞINI SORDUM

MEB asistan da MEB hakkında her türlü soruya cevap verecek bir durumda. Ben de birkaç hafta önce bir soru sordum, okullar ne zaman açılacak diye. Çünkü herkes bana soruyordu bu soruyu. Cevaplara baktım, söylemeyeyim. Bu anlamda çocuklarımızın geleceğe ilişkin farkındalıklarını da geliştirmek zorundayız. Velimizin, öğretmenimizin iletişim dilini bir şekilde yeni çağın termonolijisine dönüştürmek durumundayız. Tüm bunlar bunun bir habercisi. Tüm bunları yapabilmek elbette Türkiye'nin, dünyanın birikimiyle olacak bir iş. Eğitime katkı amaçlı yapılan bu gönüllü faaliyet MEB'e büyük katkı sağladı, sağlayacak. Tüm dünyaya da örnek olabilecek olan bu robotlarla şifre alma, ders programı sorgulama, sınavlar, öğretmen görüşmesi, ders tekrarı gibi çok sayıda konuda sorulara yanıt bulma imkanını gerçekleştirmiş buluyoruz. Bu tür uygulamaların eğitimde uygulama ile teori arasındaki uzaklığı da kaldırdığının farkındayız.

YAPAY ZEKA STRATEJİ DOKÜMANI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Yapay zekanın temelde olduğu dijital dönüşüm yolculuğumuzun yeni bir kilometre taşındayız. Bu çalışmalar sınıfın içinde de göreceksiniz. Geçtiğimiz aylarda yoğun bir şekilde kullanılan Akademik Destek yazılımıyla sınavlara hazırlık konusunda dünyadaki önce ülkelerden biri olarak, eğitimde yapay zekanın nasıl kullanılacağını 1 milyondan fazla öğrencinin dahil olduğu bir sistemde, günlük olarak yoğun bir kullanımın nasıl mümkün olacağını da görmüş olduk. Sanal robotları, sanal asistanları eğitime dahil etme konusunda başka şehirlerde de çalışmalarımız yürüyor. Kendilerine yapay zeka zümresi adını veren ve yaklaşık 10 ilden öğretmen, yapay zeka uzmanı ve akademisyenlerin bakanlık birimleriyle koordineli olarak çalıştığı bu ekip çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimde yapay zekanın nasıl ele alınması gerektiğini ortaya koyuyorlar. Kendileri aynı zamanda MEB'in 2020-2040 yapay zeka strateji dokümanı üzerinde çalışıyorlar.

BİZİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ

Robotik kodlama, STEM, algoritmik düşünce gibi transdisipliner odaklı birçok eğitim başlığını da yapay zeka ekosistemi içerisinde ele alıyorlar ve MEB'in yapay zeka platformunu da sizlerle paylaşmış olacağız. Geçtiğimiz haftalarda TÜBİTAK 2020 yılı lise öğrencileri araştırma finalinde bulundum. Bu finalde ödül alan projelerin neredeyse tamamının yapay zeka içerikli olması çocukların nereye dikkatlerini yoğunlaştırdıkları konusunda bir müjdeyi görme imkânımız oldu. Çocuklarımızla ilgili geleceğe dair umutlarımız da artmış oldu. MEB Asistan tasarımın ortaya konması ve geliştirilmesi konusunda emeği geçen çok fazla meslektaşımız var. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu robotların MEB'in konularına cevap verirken giderek akıllanması ve daha da akıllı yanıtları üretebilmesinin önü de açılmış oluyor. Biz sürekli üstüne koyan bir mekanizmadan da söz etmiş oluyoruz. Bu çerçevede de bizim açımızdan mutluluk verici.

KURSLAR, SINAVLAR HAKKINDA YANIT VEREBİLİYOR

CBOT’un çözüm ortaklığıyla geliştirilen MEB Asistan, gelişmiş makine öğrenimi teknolojisi sayesinde yeni kullanıcı sorularıyla sürekli öğreniyor ve gelişimini sürdürüyor. MEB Asistan, öğrencilerin ve öğretmenlerin konuşma diliyle ve istedikleri şekilde yazabildiği tüm soruları anlayabiliyor ve cevaplandırabiliyor. MEB’in web sitesinde konumlanan asistan, soruları yanıtlarken MEB’in yayınladığı içerikler ilgili web sitesinden alınmakta ve herhangi bir güncelleme olması durumunda en güncel bilgiyi sunuyor. MEB Asistan; burs işlemleri, denklik işlemleri, yurt dışı görevlendirmeler, yurt dışında yüksek lisans, bakanlık projeleri, bakanlık mevzuatı, sınavlar, kurslar gibi binlerce farklı konuda gelebilecek soruları yanıtlamak üzere geliştiriliyor. Uygulamanın tamamen milli ve yerli imkânlarla ve kendi mühendislerimiz tarafından geliştirildiği bilgisini paylaşan Bakan Selçuk, Türk özel sektör yapay zekâ kuruluşu CBOT’un kurucu Ceo’su ve projeleri hayata geçiren çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.