Bakan Selçuk: Okulların açılması sağlık koşullarına bağlı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te gündemle ilgili soruları yanıtladı. 23-27 Mart'ta gerçekleştirilecek uzaktan eğitimin ardından okulların açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, bu konuda bilimsel veriler doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi. Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel açıdan eksik bulunmadığını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Biz yarın denirse, şartlar uygun olursa yarın başlarız. Ama bu konu tümüyle sağlık koşullarına bağlı. Buna bağlı olarak bu konuda yapılacak istişareler sonucunda birlikte karar veririz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bu hafta itibarıyla tekrar görüşmemiz olacak. Bu görüşme sonucu sonraki süreçle ilgili toplumu bilgilendirme imkânımız olacak. Bakanlık olarak her türlü senaryoya hazırız. Gerekirse öğrencilere telafi eğitimleri yapacağız. Bununla ilgili de bir paket hazırlandı. Prensip olarak hedefimiz Liselere Giriş Sınavı’nı (LGS) ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemenin doğru olduğunu düşünmüyoruz ama zaruri bir durum olursa, zorunlu bir durum olursa ertelenebilir. Ertelenmesi halinde tedbirlerimizi almakla yükümlüyüz. Biz bu tedbirleri de aldık. Aldığımız tedbirleri anlatmak için 'ertelenirse eğer diye...' konuşuyoruz yoksa ertelemek gibi bir amacımız yok."