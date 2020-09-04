Bakan Selçuk: Okulları güvenle açacağız

Bakan Selçuk, “Uzun süredir sizlerle beraber olmayı çok istiyordum, buluşmak bugüne kısmetmiş. Meslektaşın da ötesinde aynı branşı paylaşmaktan ve aynı sahada çocuklarımıza ailelerimize hizmet etmekten onur duyan bir arkadaşınızım” dedi.

'SİZLERİN DESTEĞİNE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR'

Salgın sürecinde çocuklara ve ailelerine destek olmak amacıyla diğer öğretmenlerle birlikte rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların da büyük bir fedakârlık örneği sergilediklerini belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

“Bundan sonra da bu işleri çok isteyerek, yüreğinizi ortaya koyarak, bütün kalbinizle yapacağınızdan eminim. 'Okulları birlikte, güvenle açacağız' diyoruz. İnanın burada sizlerin duruşu gerçekten de çok önemli. Okulların açılması sürecinde, ailelerimizi duygusal yönden destekleyip onları güçlendirmeniz yine bu anlamda çocuklarımıza ulaşmanız, öğretmen arkadaşlarımıza destek olmanız yönündeki çabalarınız tüm eğitim ailemize, ülkemize güç verecektir. Biliyoruz ki bu süreci daha sağlıklı atlatabilmemiz için sizlerin desteğine de çok ihtiyacımız var. Ben şimdiden, göstereceğiniz her türlü çaba için teşekkür ediyorum, sevgilerimi sunuyorum.”