Bakan Selçuk öğretmenleri öykü yarışmasına davet etti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında 'Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması' başvuru tarihleri açıklandı. Buna göre, yarışmaya katılmak isteyen öğretmenler, 18 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde başvuru yapabilecek. Bu yılki konunun 'Yuva' olarak belirlendiği Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamındaki yarışma katılmak isteyen öğretmenler, oygm.meb.gov.tr adresinden ayrıntılı bilgi alabilecek.

‘EDEBİYATIN SESİ OKULLARDAN YÜKSELİYOR’

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan yarışmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenleri kaleme aldıkları öykülerle yarışmaya katılmaya davet etti. Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Edebiyatımızın sesi okullardan yükselmeye devam ediyor. Kalemini duyurmaya ve mürekkebini edebiyat için akıtmaya hevesli öğretmenlerimizi, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Hasan Âli Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında “Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması”na davet ediyoruz.”