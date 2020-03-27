Bakan Selçuk: Öğretmenler, öğrencileriyle irtibat halinde olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan bağlantıyla TVNET canlı yayınında eğitim gündemiyle ilgili soruları yanıtladı. Yüz yüze ve telafi eğitimlerinin 30 Nisan sonrası için geçerli olduğunu belirten Selçuk, ayrıca yüz yüze eğitimin ne kadar süreyle olacağı konusunda planlamaların da hazır olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, konuşmasın şöyle devam etti:

“Önümüzdeki hafta göreceksiniz çok daha nitelikli, çok daha kaliteli, çok daha dolu dolu içerikler gelecek. EBA'nın internet altyapısında da iyileştirmeler yapıyoruz. Öğrencilerimizin eğitimini televizyon içerikleri, EBA içerikleri, yüz yüze ve telafi içerikleri olmak üzere üç açıdan kapsam içine alıyoruz. EBA'nın internet altyapısında bir öğretmen sınıfındaki öğrencileriyle beraber bir etkileşim içine girebilecek, çocuklara ödev ve görev verebilecek. Öğretmenlerimiz, önümüzdeki haftadan itibaren öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar. Gerekirse velilerimiz de öğretmenlerle irtibatta olacak. İhtiyaç halinde rehberlik hizmeti açısından da desteğimiz olacak ama önemli olan şu; biz bunu (eğitimi) tümüyle anne babaların omuzuna bırakmış değiliz. Biz bunu öğretmenlerimizle beraber yürütüyoruz ve öğretmenlerin desteği gün geçtikçe daha da artacak. 1-2 hafta içinde bu sürece uyum sağlayacağız ve daha nitelikli bir çerçeve ortaya çıkacak.

ÖĞRETMENLER BAZI TEMEL HAREKETLERİ ÇOCUKLARA YAPTIRACAK

EBA üzerinden öğrencilere yönelik beden eğitimi ve oyun içeriklerinin hazırlanması yönünde çalışmalarımız var. Önümüzdeki hafta başından itibaren öğretmenler, bazı temel hareketleri çocuklara yaptıracak. Onun ötesinde çocuklarımızın oyun oynamasıyla ilgili neler yapılabilir, anne babalar nasıl bu işe katılabilir, anne babalara rehberlik yapılması ne şekilde mümkün olur, Türkiye'nin tanınmış uzmanlarının önerileri neler, bunların hepsini haftaya görme imkânı bulacağız ve daha kapsamlı bir çalışma olacak.

BÜTÜN OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Bütün okullarımızı dezenfekte etme işini bitirdik, bunun tekrarı da söz konusu olacak. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için okulları hazırlıyoruz. Meslek liselerinde yeni ürünlerin geliştirilmesi yönündeki müjdelerimiz devam edecek.

SEKTÖRÜ TAKİP EDİYORUZ

Özel okullardaki yemek ve servis ücretleriyle ilgili dernekler açıklama yaptı. Sektörü takip ediyoruz ve ne tür problemler var, bununla ilgili alınması gereken Ekonomik Tedbirler Paketi'nde neler olabilir konusundaki düşüncelerimizi paylaşıyoruz ve bunu ilgili makamlara iletiyoruz, paylaşıyoruz. Eğer okullar somut olarak öğrenci ücretinin tümünü iade ederlerse özel okullardaki öğretmenlerin maaşı ödenemez hale gelir. Bu konuda bir teknik analize ihtiyaç var. Özel okulların ifade ettiği bir husus var; o da 'her şekilde yapılmayan eğitim telafi edilecek' şeklinde. Dolayısıyla bugünkü alınan ücretler o günkü hizmetlerin karşılığı olarak değerlendirilebilir. Diğer teknik konular yemek veya servis gibi hususlar elbette çalışılır ve analiz edilir. Gelecek hafta, sözleşmeli öğretmenlerin atanma takvimiyle ilgili gerekli açıkla yapılabileceğiz. Merak etmesinler çok beklemeyecekler."