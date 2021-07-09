Bakan Selçuk öğrencilerle su savaşı yaptı

Bakan Selçuk öğrencilerle sohbet etti, bowling ve golf oynadı, su savaşı yaptı. Daha sonra okulun bahçesine Ziya Öğretmen ağacı dikti. “Telafide ben de varım tüm Türkiye’de devam ediyor” diyen Selçuk şöyle konuştu;

8 MİLYON ÖĞRENCİ TELAFİDE

Türkiye’de 8 milyon öğrenci 22 bin okulumuzda ama bunun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve diğer bakanlarımızın mekanları atölyeleri, kütüphaneleri dahil olmak üzere her yerde faaliyetlerimiz var ve çok hızlanarak devam ediyor. Yaklaşık 300 bin civarında öğretmenimiz de buna katılıyor. Hem öğretmen olarak katılıyor hem de kendileri telafide ben de varım etkinliklerini yapıyorlar. Halk oyunları oynuyorlar, enstrüman çalıyorlar, hentbol oynuyorlar, kendi aralarında eğleniyorlar, doğa yürüyüşü yapıyorlar. Velilerimizi bu etkinliklere davet ediyorum. Gelsinler görsünler. Çatalca’ya geldik ve burada da bu tür mekanlarımız ziyadesiyle var. Çocuklar burada, öğretmenler burada. O kadar eğlenceli faaliyetler var ki benim de katılmamı istiyorlar. İlkokul birinci sınıf öğrencileriyle su savaşı yaptık. Çok da adil olmadı çünkü hepsi aynı anda bana su sıktı.

TELAFİ PROGRAMI KALICI OLACAK

Yaz okulu diye tabir ettiğimiz çalışmalar aslında toplumun her kesiminin ihtiyaç duyduğu çalışmalar. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak salgın döneminden bağımsız olarak bu faaliyetlerin devamı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz.