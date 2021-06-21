Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı

Okul bahçesinde öğrencilerle parmak boyası ile resim yapan Bakan Selçuk, daha sonra spor salonuna geçerek öğrencilerle top oynadı. Sınıfları gezerek fiziksel, sosyal-duygusal ve kültürel alanlarda düzenlenen etkinliklere katılan Bakan Selçuk, okul çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

ÇOCUKLARIMIZIN İSTEKLERİYLE ETKİNLİKLER HAZIRLADIK

Selçuk, bu dönemde bir okulun ve bir çocuğun ihtiyacını en iyi öğretmenlerin bildiğini belirterek, “Bu iki haftalık süreç içerisinde, akademik konularla ilgili bazı çalışmalar yapılabilecek; ama asıl olanın sosyal, duygusal, kültürel ve sportif faaliyetler olduğunu vurguluyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve saha taramaları var. Çocuklarımızın neye ihtiyacı var, hangi yaştaki çocuğumuz ne istiyor? Bunlara baktığımızda gördük ki birlikte olmak istiyorlar, oynamak istiyorlar, iş birliği istiyorlar, koşmak, eğlenmek, sanatsal etkinlikler ile ruhlarını rahatlatmak istiyorlar. Biz de bunun için etkinlikler listesi hazırladık ve tüm Türkiye’ye ulaştırdık” dedi.

Bakan Selçuk, 5 Temmuz’dan itibaren dileyen öğrenci ve öğretmenlerin, okullardaki farklı imkanlardan yararlanmaları için de başvuruların başladığını söyleyerek, “’Benim ilçemde, acaba hangi okulda hangi etkinlik var, ben neye katılmak isterim?’ Bunlara karar verecek ve başvurularını yapacaklar. Ücretsiz olarak bütün bunlar uygulanacak ve mecazi anlamda belki bir yaz okulu tadında yapılacak” diye konuştu.

TWİTTER’DAN PAYLAŞTI

Ziya Selçuk Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “Tam da çocukların istediği gibi bir hafta başladı. Hani, hep hayalleridir ya ‘Teneffüsler 40 dakika olsun, dersler 10 dakika...’ Bu, biraz bunun gibi... Teneffüs gibi ders hazırladı öğretmenlerimiz.

Yeni haftaya işte böyle başladık okullarımızda” dedi.