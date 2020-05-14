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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.05.2020 - 10:37,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Neyin değerli olduğunu daha iyi anladık

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Bakan Selçuk: Neyin değerli olduğunu daha iyi anladık
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Uzun süredir devam eden evden çıkmama kısıtlamasına 65 yaş üstü için geçtiğimiz pazar günü; 0-14 yaş için ise 13 Mayıs'ta dört saatliğine ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocuklara seslenip, sokağa çıktıklarında birlikte oyun oynamak ya da markete gitmek yerine tek başına yürümelerini, ağaçlara sarılmalarını böylece hastalığı bulaşıcı etkilerinden kendilerini korumalarını tavsiye etmişti.

Bakan 0-14 yaşın sokağa çıkabildiği saatlerin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında da çocukların hayatlarında aslında neyin değerli olduğunu anladığını vurgulayarak şu paylaşımı yaptı:

 

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