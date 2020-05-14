Bakan Selçuk: Neyin değerli olduğunu daha iyi anladık

Bakan 0-14 yaşın sokağa çıkabildiği saatlerin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında da çocukların hayatlarında aslında neyin değerli olduğunu anladığını vurgulayarak şu paylaşımı yaptı:

İstemeden ve ihtiyaç yokken sunarak, her şeyi fazla fazla vererek bu çağın çocuklarının çoğunun elinden özlemek duygusunu almıştık. Şimdi evlerden değerli olanı 'özledim’ sesleri yükseliyor. Doğayı, okulu, yürümeyi. Çok teşekkür ederim fotoğraflarınızı benimle paylaştığınız için. pic.twitter.com/l7GeppRbjh — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 13, 2020