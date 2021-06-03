Bakan Selçuk merak edilenleri yanıtladı! 15 soruda LGS

Sınavda değişiklik var mı?

Hayır, değişiklik yok. Sınav 2020 yılında olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak.

Sınav ne zaman ve saat kaçta olacak?

6 Haziran 2021 tarihinde; birinci oturum saat 09.30’da ikinci oturum ise saat 11.30’da olacak.

Sınav başvurumu nasıl yapacağım?

Sınav başvuruları merkezi olarak yapıldı, senin bir şey yapmana gerek yok.

Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

Bu sene de geçen seneki gibi sınava kendi okulunda gireceksin. Sınava okulunda geleceğin bina, sıra numaran gibi bilgileri e-okul sisteminden öğrenebilirsin.

Sınav günü en geç saat kaçta okulumda olmalıyım?

En geç 9.00’da okulunda hazır bulunmalısın.

Velim beni okul bahçesinde bekleyebilir mi?

Hayır, COVID-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak.

Peki, sınav giriş belgemi nasıl alacağım?

Sınava gittiğinde sınav giriş belgen sıranın üzerinde seni bekliyor olacak.

Sınava katılmak zorunlu mu?

Hayır, sınava katılmak zorunda değilsin.

HANGİ BELGELER İSTENİYOR

Sınava gelirken yanımda hangi belgeyi bulundurmalıyım?

Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Geçerli kimlik belgende yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında,15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin. Bir sorunla karşılaşırsan sınav bitimine kadar nüfus müdürlüklerinin açık olacağını da hatırlatmak isteriz.

YANIMDA NELER GETİREYİM

Sınava gelirken yanımda ne getirmeli ya da getirmemeliyim?

Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtıraş ve iz yapmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsin. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin.

Rehber öğretmenler sınavda görev alacak mı?

Evet, rehber öğretmenlere kendi okullarında görev verilerek öğrenci ve velilere rehberlik etmeleri sağlanacak.

Sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Merkezi sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak.

Sınavda maske takacak mıyım?

Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

KORONA OLAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Koronavirüs testi pozitif olan öğrenci ve görevliler için ne gibi tedbirler uygulanacak?

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin koronavirüs risk durumları Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.

SALGINA KARŞI NE ÖNLEMLER ALINDI?

Sınav için bu sene hangi önlemleri aldınız?

Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullanacaklar.

Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve kapı önlerinde yığılma olması engellenecek.

Sınav binası ile bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak.

İki oturum arasındaki 45 dakikalık bölümde, öğrencilerin okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alınacak. Gerek birinci oturum sonunda gerekse sınav bitiminde tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere öğrencilerin sınav salonu ve binadan güvenli şekilde çıkması sağlanacak.



İÇİŞLERİ’NDEN LGS GENELGESİ



İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, LGS'ye girecek öğrenciler ile refakatçilerinin pazar günü 07.00-15.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi.

OKULLAR EYLÜLÜN İLK HAFTASI AÇILACAK

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özetle şu mesajları verdi: "Okulları eylülün ilk haftası açmak istiyoruz. Buna göre hazırlığımız var. Okullar kapandıktan sonra iki hafta seminer dönemi olurdu ama yapmayacağız. Karne dijital olarak ve yığılma olmaması için günler öncesinden açılacak." (Abdullah ŞANLI)