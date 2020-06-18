Bakan Selçuk: Maske yeni bir atık türü olarak ders kitaplarına girmesin

"Ders kitaplarımızda 'maske doğada şu kadar zamanda çözünür' cümlesine yer vermek istemiyoruz. Kendini korurken doğayı da koruyamaz mısın?" yazılı bir video paylaşan Bakan Seçuk, şunları söyledi:

"Maskenin yeni bir atık türü olarak ders kitaplarımıza girmemesini diliyorum. Dünyaya, tabiata, temiz havaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlamış olmalıyız artık. Ne yazık ki yolda yürürken yerlerde maske görmeye başladık! Kendimizi korurken, dünyayı da koruyamaz mıyız?"