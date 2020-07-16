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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 16.07.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Liselerimize hoş geldiniz

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Bakan Selçuk: Liselerimize hoş geldiniz
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda LGS puanlarının öğrencilerin değil, sınav anındaki bilgilerin puanı olduğunu söyledi.

"Liselerimize şimdiden hoş geldiniz" diyen Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz."

 

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