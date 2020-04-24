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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 24.04.2020 - 11:36,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: LGS ile ilgili tedbir paketimiz hazır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında, LGS kapsamında 7 Haziran’da  gerçekleşecek sınavın yüz yüze yapılabilmesiyle ilgili tedbir paketinin hazır olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk: LGS ile ilgili tedbir paketimiz hazır
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran’da  gerçekleşecek sınavın yüz yüze yapılabilmesiyle ilgili tedbir paketinin hazır olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, sınavın sosyal mesafe kuralına göre yapılabileceğini belirterek şöyle konuştu:
"Bizim burada yapmak istediğimiz şey çocukların motivasyonunu kırmadan, bölmeden, mümkünse zamanında mümkün olmazsa en kısa zamanda bu sınavı yapmak. Bunun için de Türkiye'deki istatistiklere bakıyoruz. Daha dün Bilim Kurulu'nda bu meseleyle ilgili bir istişare oldu. Bizim de içinde bulunduğumuz bir değerlendirme yapıldı. Tüm bunları önümüzdeki haftalar içerisinde değerlendirip, biz de her şekilde online olmamak şartıyla, çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı rahatlıkla yapabiliriz. Asla bir çocuğumuzu bile riske atmak istemeyiz. Düzenlemelerle ilgili de acaba ülkemizde kaç sınıf, kaç sıra var? Şu aralıklarla oturduğunda öğrencilerimizin ne kadarını hangi binada ya da ortamda sınava alabiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Bu yüzden ne şekilde olacaksa bunun değerlendirmesi yapılır. Farklı uygulamalara açığız. Çocuklarımızın yüz yüze sınav olabilmesiyle ilgili tedbir paketimiz hazır."

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