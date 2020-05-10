Bakan Selçuk: Küçük çocuklar için özel bir maske tipi üzerinde çalışıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programının konuğu oldu. Bakan Selçuk, LGS'de kullanılmak üzere küçük çocuklar için özel bir maske tipi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak 1 Haziran'da okulları açmak istediklerini ancak Bilim Kurulu ve diğer bakanlıklarla birlikte bir karar alınacağını belirten Bakan Selçuk, haziranda okulların açılması halinde okula devam zorunluluğu aranmayacağını belirtti. Bakan Selçuk, özetle şunları söyledi:

DÜNYAYI TAKİP EDİYORUZ

Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz. Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması eylüle kalır ya da kısım kısım açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı hep beraber karar alıyoruz.

İLLERE GÖRE AÇILIM OLURSA HAZIRIZ

Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız. Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz. Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz. Haziran ayında okullar açılırsa bu zorunluluk taşımaz. Aylarca kapalı kaldıktan sonra birden bire hemen herkes okula başlasın demek zor. Bu krizi dünyada çok iyi yönetme konusunda öne çıkan ülkelerden biri olduk. Ama 'acaba'yı da kollamak lazım. Biz daha esnek bakıyoruz meseleye. Güveni sadece söylemle değil eylemle vermek lazım.

LGS'YE BİR VELİ GELSİN

LGS ile ilgili okul okul çözümlerimiz var. Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Bildiği ortamda olacak. Bizim istirhamımız bir öğrenci sadece bir veliyle gelmesi. Evi yakın olanların velileri gelmeyebilir ya da gelir çocuğu bırakır sınav sonrası almaya gelir. Ya da sadece bir veli gelir. Çocuklar okula nasıl alınacak, hangi sırayla alınacak hepsinin senaryosu hazır. Çalışmamızı bitirdik. Önümüzdeki hafta Bilim Kurulu ile görüşeceğiz. Dünyadaki denenmiş uygulamalar var. Bizim 37 ülkedeki eğitim müşavirlerimizle görüşmemiz var. Her bir müşavirimiz kendi ülkesinde yapılan çalışmaların nasıl seyrettiğini, neye ihtiyaç olduğunu ülke deneyimlerini paylaştılar. Video, fotoğraf gönderdiler. Bundan yola çıkarak küçük çocuklar için ayrı bir maske oluşturmak, gözlük gibi konularla nasıl çözüm bulunmasıyla ilgili ARGE çalışmalarımız sürüyor.

EBA'DA YABANCI DİL ÖĞRENİLEBİLECEK

EBA yayını yazın da devam edecek. Genişleyecek. Yazın tam zamanlı bir yabancı dil eğitim paket planlıyoruz. Her gün yabancı dil eğitimiyle ilgili seviye gruplarının olduğu çocuklar, erişkinler kim isterse bir yabancı dil eğitim merkezi kuruyoruz. Bunun gibi çok sayıda içerik oluşacak. Ama bir zorunluluk yok.