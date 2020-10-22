Bakan Selçuk: İyi ki varsınız çocuklar

Bakan Selçuk, güne güzel başladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Habersiz ziyaret ettiğiniz bir okulda sizi karşılayanlar arasında 'İnsansız hava aracı yarışmasına katıldık, birlikte deneyelim mi?' diyen lise öğrencileri varsa güne güzel başlamamanız için hiçbir sebebiniz yoktur. İyi ki varsınız çocuklar, yarına inancımızsınız."

'BİZE YARDIMCI OLMALISINIZ'

Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı bir başka mesajında ise maskenin kalkmasını isteyenleri gördükçe üzüldüğünü belirterek, "İnanmakta çok zorlansam da 'maske takılmaması, maskenin kalkması' için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" dedi.