Bakan Selçuk: İstiklal Marşı’mızın ardından ders zili sesi yükseliyor

Milli Eğitim Bakanı, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak uzaktan eğitim süreciyle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilk ders zilinden önce İstiklal Marşı okunacağını, ardından ders zilinin çalacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, şahsi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Her eğitim öğretim yılının başında, en keyif aldığım manzara, çocukların okul bahçesinde hep birlikte İstiklal Marşı söylediği; hepsinin heyecanlı, neşeli ve hasret dolu olduğu o andır. Sonra ders zili çalar, herkes sınıfa koşar. Bu yıl uzaktan eğitimdeyiz diye bundan mahrum etmek istemiyorum ne kendimi, ne çocuklarımı ne de öğretmenlerimizi. Yarın sabah 09.00’da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı’mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00’da hep birlikte milli marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle.”