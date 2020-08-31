Bakan Selçuk: İstiklal Marşı’mızın ardından ders zili sesi yükseliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak uzaktan eğitimle de olsa başlayan yeni eğitim-öğretim yılında kendini ve tüm çocukları ilk zil heyecanından mahrum etmek istemediğini belirterek “İstiklal Marşı’mızın ardından ders zili sesi yükseliyor’ dedi.
Milli Eğitim Bakanı, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak uzaktan eğitim süreciyle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilk ders zilinden önce İstiklal Marşı okunacağını, ardından ders zilinin çalacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, şahsi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Her eğitim öğretim yılının başında, en keyif aldığım manzara, çocukların okul bahçesinde hep birlikte İstiklal Marşı söylediği; hepsinin heyecanlı, neşeli ve hasret dolu olduğu o andır. Sonra ders zili çalar, herkes sınıfa koşar. Bu yıl uzaktan eğitimdeyiz diye bundan mahrum etmek istemiyorum ne kendimi, ne çocuklarımı ne de öğretmenlerimizi. Yarın sabah 09.00’da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı’mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00’da hep birlikte milli marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle.”
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