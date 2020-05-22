Bakan Selçuk işaret diliyle anlattı

Bakan Selçuk, videoda işaret diliyle "Merhaba sevgili çocuklar. Ben Ziya öğretmen. Sizleri bugün işaret diliyle selamlıyorum. İşitme engelli arkadaşlarımız için siz de işaret dili öğrenin. Ben işaret dilini sevdim. Bence siz de seversiniz" dedi. Bakan Selçuk, paylaşımla ilgili yaptığı açıklamada ise herkese işaret dili öğrenmeyi tavsiye ederek şunları söyledi:

"Anne babamız bize çocukken, ‘gel seninle işaret dili öğrenelim, belki birgün bir sessizliğe ses oluruz’ deseydi eğer, bugün ellerimizle de konuşabilecektik. EBA’da işaret dili dersleri başladı. Bir ebeveynin, bir çocuğun ellerine, kendine, dünyaya katabileceği en özel meziyetlerden biri için bu derslere katılmanızı tavsiye ederim."