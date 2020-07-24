Bakan Selçuk hibrit eğitim detaylarını verdi... 3 gün okulda, 3 gün uzaktan

Koronavirüs salgını nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan eğitim sisteminin yeni dönemde nasıl yapılacağı konusunda brifing verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı. Bakan, temel dersler için düşündükleri farklı sistemlerden ders saatlerinin azaltılmasına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Edinilen bilgiye göre Bakan Selçuk brifinginde daha çok, uzaktan eğitimin (EBA) nasıl işlediği ve yapılacak yenilikler üzerinde durdu. Dezavantajlı grupların EBA’yı ve uzaktan eğitimi kullanabilmesini sağlamaya dönük çalışmalar yapıldığını belirten Selçuk, öğretmenlerin eğitime alınacağını anlattı.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı, okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa nasıl olacağı gibi konularda pandeminin seyrine göre Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda karar vereceklerini söyledi. Selçuk, “Vaka sayısı kaç olursa açacaksınız?” sorusuna, “Bizim için bir rakam yok. Bilim Kurulu’nun tavsiyesine uyacağız. Ama her türlü ihtimale karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birkaç senaryo üzerinde duruyoruz” dedi. Bakan Selçuk’un brifingde verdiği bilgiler özetle şöyle:

TEMEL DERSLER YÜZ YÜZE

“Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek.”

DERS SAATLERİ KISALACAK

Seyreltilmiş eğitim modeline göre, okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi planlanıyor. Örneğin, matematik haftalık 6 saat ise 4 saati okulda, 2 saati de EBA üzerinden verilecek. 40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi, sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.

TÜM ÇOCUKLARIN YARARLANMASI İÇİN

Bakan Selçuk, okulların açılmaması durumunda uzaktan eğitime devam edileceğini de söyledi: “Bunun için gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Bu konuda bir tecrübemiz oluştu. EBA’ya eklenecek ve çıkarılacaklar, derslerin nasıl verileceğine ilişkin yeniliklere çalışılıyor. Aynı zamanda internet ve EBA’ya ulaşımda zorlananlar, kendisine ait bir odası olmayan çocukların buradan nasıl yararlanabileceğine de bakıyoruz.”

ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

Edinilen bilgiye göre, eğitimin seyreltilmesi ve ortaya çıkacak derslik ihtiyacının giderilmesiyle ilgili çalışmalar da yürütülüyor. Yetkililer, her yıl ortaokuldan liseye 1 milyon 200 bin kadar öğrenci geçtiğini, okula başlama yaşının 60 aya çekilmesi ile okula başlayan çocukların bu yıl liseye geçtiğini aktardılar. Bu nedenle, öğrenci sayısı 1 milyon 700 bine kadar çıkacak.

BOŞ İMAM HATİPLER FORMÜLÜ

Atıl okul binalarının yanı sıra kamuya ait binalar, halk evleri ve öğrenci sayısı çok düşük olan fakülte binalarının da okul olarak kullanılması düşünülüyor. Türkiye genelinde imam hatiplerde 300 bin kişilik boşluk bulunduğu, okul ihtiyacının giderilmesi için bunların bir bölümünün kullanılmasının da planlandığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğü, “Bunlar milletin serveti. Tabii kullanabilirsiniz” yanıtı aldığı dile getirildi. Birkaç imam hatip okulunu aynı binada toplayıp, boşalan binaların ilk, orta ve liseye dönüştürülmesi planlanıyor.