Bakan Selçuk: Hepimiz çocukların yanında olacağız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin de bir öğretmen olduğunu belirterek, ‘Hepimiz çocukların yanındayız’ mesajı verdi.
Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var. Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız ‘okul heyecanını’ bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım. #okullarıbirlikteaçacağız”
Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var.Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız ‘okul heyecanını’ bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım. #okullarıbirlikteaçacağız— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 13, 2020
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