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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 13.08.2020 - 12:33,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Hepimiz çocukların yanında olacağız

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Bakan Selçuk: Hepimiz çocukların yanında olacağız
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin de bir öğretmen olduğunu belirterek, ‘Hepimiz çocukların yanındayız’ mesajı verdi.

Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var. Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız ‘okul heyecanını’ bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım. #okullarıbirlikteaçacağız”

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