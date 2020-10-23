Bakan Selçuk: Hedefimiz % 100 yüz yüze

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili açıklamalarında özetle şu mesajları verdi: “İlk günlerde velilerimizin bir kısmı tereddütlüydü; ancak okullarımızdaki güvenli ortamı gördüklerinde kararları çok çabuk netleşti. Buna göre 12-16 Ekim haftası için Türkiye genelinden elde edilen verilere göre okulöncesi, ilkokul ve 8’inci sınıf öğrencilerimizin yüz yüze devam oranı yüzde 80’lere yaklaştı. Köy okullarımızda bütün sınıflarda yüz yüze eğitimi başlattık.

Cumhurbaşkanımız yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın üçüncü aşamasında ortaokula ve liseye yeni başlayan; ancak henüz okullarına kavuşamayan 5 ve 9’uncu sınıf öğrencilerimizin 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini de paylaştı. Diliyoruz ki en kısa sürede diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kavuşturalım ve yüz yüze eğitime başlayalım.

SORUNLA KARŞILAŞMADIK

Şükürler olsun, yüz yüze eğitimi sekteye uğratacak bir sorunla karşılaşmadık. Her bir çocuğumuzun, velimizin, öğretmenimizin tüm okul çalışanlarımızın ve servis şoförlerimizin HES kodu alındı. Muhtemel bir risk durumu sürekli kontrol ediliyor. Okullarımızı anlık olarak bilgilendiriyoruz.”

MEZUN OLDUĞU KÖY OKULUNDA

Bakan Selçuk, “Köy Okulları Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı”nın tanıtımını kendisinin mezun olduğu, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Emirler İlkokulu’nda yaptı.

60 BİN TABLET DAĞITILDI

500 bin öğrenciye tablet bilgisayar tedarik sürecinin başlatıldığını söyleyen Selçuk, “Teknoloji piyasasında bir anda 500 bin tableti bulmak dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Destek kampanyalarıyla ayni olarak ulaşan yaklaşık 60 bin tablet öğrencilerimize dağıtıldı” dedi.

EBA DEVAM EDECEK

Bakan Selçuk, EBA’nın salgın sonrasında da devam edeceğini söyledi: “Salgın döneminde daha da güçlü hâle getirilen EBA, bir öğrenme ortamı olarak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. Salgın sonrasında da geliştirilmesi sürecek. TRT EBA kanalları da salgın sona erse de yayın hayatına devam edecek.”