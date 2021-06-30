Bakan Selçuk Hakkari’deki telafi eğitiminde

Yaz dönemini doğayla, sporla, kültürle, sanatla ve bilimle tazelenerek geçirmek isteyen herkese ulaşmayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı düzenlenen etkinliklerle “Telafide Ben de Varım” sürecini başlattı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Hakkâri’de telafi etkinliklerine katılan öğrencilere misafir oldu.

Selçuk, Hakkâri Mergabütan Kayak Tesisleri mevkiisinde, etkinlik kamplarının kurulduğu alanda öğrencilerle buluştu. Kamp boyunca gençler, tabiatın atmosferinde, fiziksel ve zihinsel gelişimleri için tırmanma, yön bulma, okçuluk, binicilik, düğüm atma, yürüyüş, telsiz, hijyen ve değerler eğitimi gibi onlarca etkinlik yapacak, yeni dostluklar edinecek. Gençler her güne sabah sporu ile başlayacak.

ZAP SUYU’NDA BOT KEYFİ

Bakan Selçuk kamp alanı ziyaretinin ardından geçen sene Hakkâri'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası, ikinci ayak yarışlarının yapıldığı Depin Bölgesi'nde, Zap Suyu kenarında bota bindi. Farklı okullardan gelen öğrencilerin rafting yarış başlangıcını da Bakan Selçuk verdi.

RAFTİNGLE COĞRAFYA DERSİ

Selçuk, telafi programının “derslerin telafisi” ve “salgının telafisi” diye ayrılamayacağını belirterek yapılan her etkinliğin içinde eğlenceyle birlikte bir müfredat olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, “Doğa kampındaki futbolun, voleybolun, basketbolun, kanonun, okçuluğun taktiklerinin içinde matematik var, fizik var, mantık var, konsantrasyon var, motivasyon var… Yakılan kamp ateşinde kimya var, gölgesine sarılıp dallarını okşadığımız ağaçlarda biyoloji var. Rafting sporunda denge var, suyun gücünü hissetmek var. Tüm bunları deneyimleyerek öğrenmek paha biçilemez. Biz burada sadece rafting yapmadık, coğrafya dersinin derinliklerine daldık. Bu vadide akan Zap nehrinin debisini keşfederek fizik dersine geçtik, suyun kaldırma kuvvetini, itme çekme kuvvetini, hareket kavramını işledik. Hayatın içindeki müfredat işte tam da burada…” diye konuştu.

Fiziksel, sosyal ve akademik gelişim alanlarındaki etkinleriyle “Telafide Ben de Varım” programı da yaz boyunca öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte olacak.