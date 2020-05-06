Bakan Selçuk Hakkari'deki öğretmenlerle buluştu

Yaklaşık 280 öğretmenle video konferansla gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nı binlerce öğretmen de canlı yayından takip etti. Yaşanan süreç ve bundan sonraki yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, bu dönemde uzaktan eğitim, psikososyal destek ve üretim alanlarında önemli adımların atıldığını, bu görevi tüm öğretmenlerin omuzladığını belirtti.

'DÜNYA İÇİN BİR SINAV'

Bakan Selçuk, koronavirüs sürecinde dünyada pek az ülkenin hızla harekete geçerek uzaktan eğitime başladığını, bu ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben bu konuda meslektaşlarıma, çocuklarıma ve velilerimize teşekkür borçluyum. Türkiye, ulusal düzeyde ürettiği çözümlerle büyük mesafeler aldı. Türkiye’nin bu konuda öncülük etmesi, uluslararası medyada övgü alması gurur verici. Biz yapay zeka temelli üniversiteye hazırlık yazılımıyla, ortaöğretim tasarımında uzaktan eğitimle alınan derslerin sayılması yönünde kararlarımızla yeni bir döneme hazırlık yapıyorduk ama şimdi görüyorum ki bunlar hayatın kendisi olmaya başladı. Bu dönem tüm dünya için bir sınav. Meslektaşlarımız üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyor.

SERTİFİKA PROGRAMLARINA KATILABİLİRSİNİZ

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün, Halk Eğitim Merkezleri’nin açtığı ve uzaktan eğitimle verilen sertifika programlarına katılırsanız, bir enstrüman çalarsanız ya da halk oyunları, drama, masal anlatıcılığı gibi eğitimlerle kendinizi zenginleştirirseniz ders anlatışınız farklılaşır. Benim sizlerden beklentim tüm zümrelerin birbirleriyle temasta olması. Daha çok öğretmen ile işbirliğine girin. Yeter ki siz zenginleşmek isteyin, hangi konuda araç gereç ne gerekiyorsa biz sizin yanınızdayız."