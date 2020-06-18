Bakan Selçuk: Güvenliğini sağlayamayacağımız işe girmeyiz

Risk oluşmaması için velilerin okul bahçesine alınmayacağını, öğrencilerin sınav bitiminde sırayla binadan çıkarılacağını belirten Selçuk, EBA canlı derslerin ve telafi eğitimlerin de yıl boyunca devam edeceğini açıkladı. Açık havada sınav yapmanın güvenlik açısından riskli olacağını belirten Bakan Selçuk, "Sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamı boşa gider. Çok fazla risk var" dedi. Bakan Selçuk Covit-19 testi pozitif olan öğrencilerin de isterlerse sınava girebileceğini ama bunun için onlara ayrı bina tahsis edileceğini belirterek şu açıklamaları yaptı:

YÜKSEK TEDBİRLE SINAVI YAPACAĞIZ

MEB hastanede sınav yapacakmış deniyor. Hasta çocuklara sınav yapılır mı? diye soruyorlar. Bu ilk kez değil ki, 10, 20 yıl önce de böyleydi. Temaslı bir çocuğum var diyelim. Çocuk karantinadayım ama sınava girmek istiyorum diyor. Bu yasal bir hak. Hekim izin verdikten sonra çocuğun sınava girmesiyle ilgili devlet tedbir almalı. Çok az sayıda öğrenciden bahsediyoruz ama az sayıda da olsa ayrı binada tedbir almak zorundayız. Okul bina sayısını 5 kat arttırdık. Güvenli olarak sınav olmaları için. Mekanları genişlettik. Çok daha fazla tedbirimiz var. Sınav bitti diyelim okuldan dışarı sırayla çıkacaklar. Çünkü yığılma olmasını istemiyoruz. Velilerimizin okul bahçesine alınmasını istemiyoruz. Veli ve çocuklarımızın desteği lazım. En az riskle, en yüksek tedbirle bu işi yapacağız.

MASKE MESAFE GİBİ KURALLARLA RİSKİ AZALTACAĞIZ

Açık alanda sınav yapılabilir mi? Bu tür örnekler var. Ama bunlar bizim sadece Ankara kadar öğrencisi olan yerler. Sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamı boşa gider. Çok fazla risk var. Sınav güvenliği için güvenlik, araç takip sistemi gibi standartları var. Biz güvenliği sağlayamayacağımız işe girmeyiz. Hiçbir şey bizim tedbirimizden güçlü değil. Biz içeri kapanıp her şeyi iptal ederek bu hayatı sürdüremeyiz. Bizim sorumluluklarımız var, maske, mesafe gibi kurallara herkes uyarsa riski azaltacağız. Bizim beklentimiz LGS ile ilgili tedbir almaksa bunu sonuna kadar alacağız. Velilerimizden de destek bekliyoruz.

OKULLAR AÇILSAYDI PROBLEM BÜYÜK OLURDU

Gerek LGS gerekse diğer hususlarda tedbiri elden bırakmıyoruz. Almanya'da Çin'de tekrar geri dönüş oldu okullar açılmıştı, tekrar kapatıldı. Aldığımız alacağımız kararlar bir velimizin, çocuğumuzun hayatını nasıl etkileyecek buna bakmamız lazım. O yüzden bu konularda dikkatli olmak, adım adım gitmek durumundayız. Sağlık Bakanımız ve İçişleri Bakanımızla tekrar tekrar görüşüyoruz. Okulları açsaydık başka problemler olacaktı. Açmadık biz bunu telafi edebiliriz. Yarına kadar okullar açık olsaydı bizim devasa sorunlarımız olacaktı.

EBA CANLI DERSLER YIL BOYU DEVAM EDECEK

Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutar demiyoruz ama uzaktan eğitimle ilgili beklediğimizden fazla fayda sağladık. Ne kadar eksiğimiz kaldı, yüz yüze eğitimde ne kadarını telafi edebiliriz. Yazın da EBA TV devam edecek. Telafiler de devam edecek. Tatile girdik diye boş bırakmıyoruz. Yüz yüze eğitimin dışında da destekleme ve yetiştirme kurslarımızla telafi eğitimlerimiz yıl boyu devam edecek. Üç hafta telafi eğitim yaptık bitti demeyeceğiz. EBA canlı derslerinin yıl boyu devam etmesi için de altyapıyı kurduk.

KARNELERİ OKULDAN ALABİLİRLER

İlkokul, ortaokul öğrencilerimizin e-Okul’dan karnelerini almalarını istiyoruz. Dijital olarak alsınlar istiyoruz. Fakat ortaöğretim seviyesinde birkaç haftaya yayılmış şekilde, randevuyla okullardan gidip alabilirler. Karne e-Okul'dan alınıyor. Ama takdir, teşekkür ile ilgili bazı çalışmalar yapılacak.

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ YABANCI DİL EĞİTİMİ OLACAK

Öğrencilerimizin tatilini boş durmak anlamında görmüyoruz. Bu zamanı nasıl keyifli, verimli geçirirler bunun peşindeyiz. Yabancı dillerini geliştirecek, becerilerini geliştirecek programlar hazırladık. Hangi etkinlikler tavsiye edilir konusunda içerik sunuyoruz. Yüzlerce hazırlık yaptık. Yaz unutması var. Yaz tatilini kısa tutar ülkeler. Çünkü o unutmayı az tutmak isterler. Bu nedenle yazı verimli geçirmemiz lazım. Her çocuğumuza ulaşacak tedbiri almak zorundayız. Bunu hazırlıyoruz. Yazın tatilde kullanacakları kitaplar da yayınlayacağız. Çok şık ve güzel kitaplar geliyor. Ortaokul çocuklarımıza aplikasyon geliyor. Liselerimize belli faaliyetlerimiz var. TV'de atölye çalışmaları, karikatür nasıl çizilmeli gibi eğitimlerimiz var. A1, A2, B1 seviyesinde yoğunlaşmış bir yabancı dil eğitimi almalarını istiyoruz. Bunlar ücretsiz. 28 Ağustos'a kadar sürecek. Kitapları pazartesi, salı tanıtacağız. Temmuz'da herkeste olmuş olacak.

500 BİN ÖĞRETMENİMİZE SERTİFİKA VERECEĞİZ

Telafi zorunlu olmayan demek. Biz velimizi telafiye zorlayamayız. Öyle çocuklarımız var ki bizim istediğimizin ilerisindeler. O kadar takipçi öğretmenler var ki... Bir öğretmenimiz bulunduğu bölgede internet çekmeyince, internet olan bir yer arıyor. Sonra karakola gidiyor, canlı dersini yapıyor. Bunu niye örnek veriyorum. Öğretmenlerimizin çok büyük kısmı bu işe sahip çıktılar. Okulda uğraşmadıkları kadar uğraştılar. Tüm öğretmenler büyük gayretin içerisinde oldu. Bu dönem zor bir dönem. Hiçbir becerinizin olmadığı uzaktan eğitim alanında eğitim veriyorsunuz. Yüz binlerce öğretmenin eğitim talep konusu değişti. 500 bin öğretmenimize sertifika vereceğiz bu da çok önemli.

VERİMLİ BİR DÖNEM YAŞIYORUZ

Öğretmen eğitiminden geliyorum. Dolayısıyla öğretmen odasında ne konuşulur? Beklentileri nedir? Gördüğümüz şey şu, bize işe yarayan ve işe yaradığını hissettiren içerikler getirin. Sınıfta işimize yarayacak işler getirin. Türkiye'deki üniversitelerle onlarca çalışma yaptık. Salgın döneminde beklentimiz çok üstünde inanılmaz eğitim faaliyeti oldu. Tüm iller akademisyen ve uzmanlarla çalışmalar yaptılar. Yüzde 1000'den fazla bir artış var. Her gün bir ilimize bağlanıyorum. Öğretmenlerimizle yüz yüze geliyoruz. Gördüğüm şu ilk defa öğretmenlerimiz daha fazla eğitim talebinde bulunuyorlar. Öğretmenim siz hayal edin biz hizmetinizdeyiz diyoruz. 844 bin öğretmenimizin başvurusuna açtığımız eğitimler var. Biz her türlü çabayı gösteriyoruz. İnanılmaz verimli bir dönem yaşıyoruz.