Bakan Selçuk Giresun’da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı ziyaret ve programlara katılmak üzere Giresun’a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Selçuk, açıklamalarda bulundu. Sel felaketinin ardından bütün Türkiye’nin felaketle ilgili ne gerekiyorsa her türlü tedbirin alınması hususunda gereğini fazlasıyla yaptığını açıklayan Bakan Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ilgili bakanlıklar, bakan arkadaşlarımız burada ne tür projelere ihtiyaç olduğu, nelerin yapılması gerektiği konusunda haftalarca süren etütler gerçekleştirdiler. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de eğitim yatırımları konusunda her türlü tedbiri almış bulunuyoruz, almaya da devam ediyoruz. Bugün burada eğitim-öğretim hayatımızın yüz yüze başlaması dolayısıyla da tekrar bir ziyaret tertip edip buradaki faaliyetleri sayın valimiz ve vekillerimizle birlikte gözden geçirmek ve bir değerlendirme yapmak üzere bulunuyoruz. Burada yapacağımız değerlendirme çalışmaları sonucunda da iş ve işlemlerin gidişatı hakkında bir istişare fırsatı da olacak. Bundan sonrası için de her türlü yatırımın, tedbirin alınacağı konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada yapılması gereken işler konusunda zaten sürekli bir irtibatımız var ve bu irtibat doğrultusunda da devam eden çalışmalar söz konusu. Tekrar geçmiş olsun diyorum ve buradaki çocuklarımızın, evlatlarımızın, öğretmenlerimizin ihtiyaçları konusunda her türlü tedbiri alacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.