Bakan Selçuk gençlerin bayramını kutladı

Gençlere tavsiyelerde bulunan ve “İlham kaynağımsınız” diyen Bakan Selçuk’un konuşması şöyle:

“Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki komutanlarımız, askerlerimiz ve halkımız milli birlik ve beraberlik bilincine ve bunun için aklıyla, fikriyle, canıyla, malıyla mücadele etme gücüne sahip kahramanlardı. Onların sahip olduğu irade bizlerin ve siz gençlerin sahip olduğu en kıymetli mirastır. Bu mirasa sahip çıktıkça yolumuz aydınlanacaktır. Geleceğin sahibi değerli gençlerimiz. Gün sizin gününüzdür ve gençlik bir hazinedir. Hakkını vermenizi her günü bir armağan gibi bir heyecanla karşılamanızı diliyorum. Bizim görevimiz sizin önünüzü açmak potansiyelinizi ortaya çıkaracağınız imkanları sağlamak, geleceğe daha donanımlı hazırlanmanız için gerekli zeminleri hazırlamaktır. Sizlerin de pes etmeden çabayla inançla hedeflerinizin peşinden koşmanızı gönülden istiyorum. Küresel salgının hepimizi olduğu gibi sizleri de yorduğunu arkadaşlarınızdan okulunuzdan uzakta kalmanın size neler hissettirdiğini biliyorum. Zorlu zamanlarda göstereceğiniz irade tıpkı memleketin en zor zamanlarında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının gösterdiği irade gibi sadece sizin için değil ülke için de büyük bir değer oluşturacak. Zihinlerinizi, şahsiyetinizi kimseye emanet etmeden, sınıflandırmalardan, ön yargılardan, genellemelerden uzak erdemli gençler olarak yetişmeniz için bize düşen neyse sonuna kadar yapmaya hazırız. İyi ki varsınız. İlham kaynağımsınız gençler. Güzel günler sizin olsun. Bayramınız kutlu olsun.”

BAYRAMI BİRLİKTE KUTLADILAR

Türkiye’nin 81 ilinden gençler Bakan Ziya Selçuk ile bir araya gelerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Programa hem çevrim içi bağlantıyla hem de temsilen stüdyodan katılan gençler, salgın koşullarında okul hayatından geleceğe ve meslek seçimlerine kadar merak ettikleri soruları Bakan Ziya Selçuk’a yönelttiler. Bir öğrencinin gençlerin hali ne olacak sorusuna Bakan Selçuk’un cevabı şöyle oldu:

“Her zaman yetişkinlerle gençler arasında kuşak çatışmalarının olması ve onlar arasında fikir ayrılıklarının olması çok doğal. Bu gelişimin, sancının işaretidir. İleri doğru yükseğe doğru yönelmenin bir aracıdır. Asla bir umutsuzluğa kapılmayın, asla kendinizde bir eksiklik olarak görmeyin. Sadece zamanın ruhunun gereğini yapın. Hepsi bu bence. Gençlerin hali çok güzel olacak.”

SINAV AÇIKLAMASI

Van’dan Furkan Öral’ın sınavlarla ilgili sorduğu soruya ise Bakan Selçuk şu yanıtı verdi:

“Dünyadaki ülkelere baktığımızda sınavlar her ülkede var. Herkesin aynı sınav için bütün hayatını yönlendirdiği durumlara çok az rastlıyoruz. Sizler sınavı bir varlık yokluk meselesi olarak görürseniz bu size zarar verir. Sınav bir araçtır ve bunun gereği için zaten çalışıyorsunuz, elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu olur veya olmaz ama her zaman hayatta sizin istediğiniz birçok seçenek var. Sanatta, zanaatta, spordaki insanlara bakıyorum hepsi sınav kazanmamışlar ama çok başarılı olmuşlar. Demek ki mutlulukla sınav arasında birebir bağ kurmamak lazım.”

Sadece tek yönlü sınavla uğraşmak size soru çözme faydası sağlayabilir. Soru çözebilirsiniz ama hayat soru çözmek değil sorun çözmek. Soru çözmekle sorun çözmek arasındaki farkı iyi vurgulamak lazım bence. Sizler yaşam tecrübelerinizi artırmalısınız. Ben çocukluğum boyunca çalıştım. O kadar çok deneyimim oldu ki hayatın her yönünü görme fırsatım oldu. Hayat bana bu anlamda daha kolay gelmeye başladı. Siz yıllarca odalara kapanır ve sadece soru çözerseniz yani kendinizi çok yönlü hayatla buluşturmazsanız, emin olun sonrasında daracık bir koridorda kalırsınız. O yüzden sınav ve sınav dışındaki hayat konusunda yeniden düşünmekte fayda var."