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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 07.07.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk, Gelibolu’ya fidan dikmeye davet etti

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Bakan Selçuk, Gelibolu’ya fidan dikmeye davet etti
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, herkesi Gelibolu'nun ağaçları anısına bir fidan dikmeye davet etti.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Nerde olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım. Gelibolu için karınca misali su taşıyalım küle dönen toprağa... Hepinizi Gelibolu’nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi. Gelibolu'dan gelen yangın görüntülerinin yürek sızlattığını belirten Bakan Selçuk, şöyle devam etti:
"Gelibolu’dan gelen yangın görüntüleri yüreğimizi sızlattı. Ağaca ve yeşili mesken tutanlara... Hangi cana yanacağını bilemiyor insan. En az kayıpla atlatıp, en kısa zamanda yeşile bürünmesi için tohumları toprakla buluşturduğumuz günlere kavuşmak duasıyla..."

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