Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından evde forma giyerek ders dinleyen öğrencilerin fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk öğrencilerin formalarıyla ekranda göründüğü fotoğraın altına şu satırları yazdı:

"Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız."

“Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde.” dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. :) Nasıl güzelsiniz bir bilseniz... #uzaktaneğitimleokuldayız Formalı ya da formasız:))) pic.twitter.com/8ikPaF0frv — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 1, 2020