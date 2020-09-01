‘Nasıl güzelsiniz bir bilseniz’
Bakan Selçuk’tan esprili paylaşım. Evlerinde formalarıyla ders dinleyen çocukların fotoğrafını paylaşan Ziya Selçuk, “Yavrum, giyinin hazırlanın dedik ama formaya gerek yok demeyi unutmuşuz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından evde forma giyerek ders dinleyen öğrencilerin fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk öğrencilerin formalarıyla ekranda göründüğü fotoğraın altına şu satırları yazdı:
"Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız."
“Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde.” dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. :) Nasıl güzelsiniz bir bilseniz... #uzaktaneğitimleokuldayız Formalı ya da formasız:))) pic.twitter.com/8ikPaF0frv— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 1, 2020
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