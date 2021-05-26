Bakan Selçuk: Eğitimde telafi başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde telafi uygulamasının haziran ayında başlayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Selçuk pandemi dönemindeki olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını açıkladı.
Mart 2020’den bu yana okullarından uzak kalan öğrenciler için kapsamlı bir telafi programı üzerinde çalıştıklarını zaman zaman dile getiren Ziya Selçuk artık hazır olduklarını söyledi. Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.”
Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 26, 2021
#eğitimdetelafibaşlıyor