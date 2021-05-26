Bakan Selçuk: Eğitimde telafi başlıyor

Mart 2020’den bu yana okullarından uzak kalan öğrenciler için kapsamlı bir telafi programı üzerinde çalıştıklarını zaman zaman dile getiren Ziya Selçuk artık hazır olduklarını söyledi. Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.”