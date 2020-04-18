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Eğitim
AA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 16:42,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk EBA yayınında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV çekimlerine katıldı. Selçuk, "MEB ve TRT'den 100 kadar çalışma arkadaşımızla devam ediyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ederek elbet" dedi.

Bakan Selçuk EBA yayınında
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV çekimlerinin sosyal mesafe kurallarına uyularak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TRT'den 100 kadar çalışanla devam ettiğini söyledi. Bakan Selçuk, Twitter'dan, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak katıldığı TRT EBA TV çekimlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Çekimlerin bugün de (18 Nisan) devam ettiğini belirten Selçuk, "İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde MEB ve TRT'den 100 kadar çalışma arkadaşımızla devam ediyoruz. Çocuklarımız için daha iyisini yapma çabasının hazzı içinde... Sosyal mesafeye dikkat ederek elbet" diye konuştu.

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