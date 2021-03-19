Bakan Selçuk: EBA TV öğretmenleri meşhur oldu

Bakan Selçuk, Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“EBA’da ders anlatan öğretmenlerimle sohbet ediyorum fırsat buldukça. Salgının başından beri kamera karşısındalar. Ülkenin en çok tanınan öğretmenlerinden oldular hâliyle. Öyle ki pazar esnafının ‘Eba Hanım hoş geldiniz!’ diyeceği ve çocuğu için imza isteyeceği kadar. :-)”