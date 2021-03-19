Hürriyet Eğitim
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Bakan Selçuk: EBA TV öğretmenleri meşhur oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA’da ders veren öğretmenlerle fırsat buldukça sohbet ettiğini söyledi. Bakan Selçuk, öğretmenlerin artık tanındığını ve esnafın çocukları için öğretmenlerden imza istediğini söyledi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“EBA’da ders anlatan öğretmenlerimle sohbet ediyorum fırsat buldukça. Salgının başından beri kamera karşısındalar. Ülkenin en çok tanınan öğretmenlerinden oldular hâliyle. Öyle ki pazar esnafının ‘Eba Hanım hoş geldiniz!’ diyeceği ve çocuğu için imza isteyeceği kadar. :-)”