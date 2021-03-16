Hürriyet Eğitim
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Bakan Selçuk: Dünyadaki çocuklar da benzer süreçten geçiyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından dünya genelinde okulların açıklık durumuyla ilgili bir tablo paylaştı. Bu tablo da ülkelerin 100 binde vaka sayısına göre tam veya kısmen açık durumları yer alıyor.
Tabloyla birlikte bir mesajda yayımlayan Bakan Selçuk, “Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de ‘Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor’ diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde” dedi.