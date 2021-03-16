Bakan Selçuk: Dünyadaki çocuklar da benzer süreçten geçiyor

Tabloyla birlikte bir mesajda yayımlayan Bakan Selçuk, “Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de ‘Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor’ diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde” dedi.