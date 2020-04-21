Bakan Selçuk çocuklara kitap yazdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak çocuklar için ‘İçimdeki Okul Sesleri’ adlı bir kitap yazdı. “İçimdeki Okul Sesleri” adı verilen kitabın resimlerini Ezgi Keleş yaptı. Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) dijital kütüphanesinde yerini alan kitap, sesli olarak da düzenlendi. Görme engelli ve okul öncesi çocuklar da kitaplara ulaşmış olacak.

‘BİR ZAMANLAR BOYUM 1 METREYDİ’

Bakan Selçuk, kitabına şöyle başladı:

“Selam, ben Ziya Öğretmen! Şimdi boyum tam bir metre doksan santimetre. Ama bir zamanlar sadece bir metreydi. O zamanlar bir okulda senin gibi bir öğrenciydim. İçimden bir ses bana sürekli bir şeyler yapmamı söylüyordu. Okul günlerinden uzun yıllar sonra da ‘Bunları çocuklarla paylaş’ diyen sesi dinleyip bu kitabı yazdım”

‘BU SES HİÇ SUSMAYACAK’

Ziya Öğretmen, çocuklara “Bu ses hiçbir zaman susmayacak. Sonsuza kadar seninle birlikte olacak ve hep konuşmaya devam edecek. Mühim olan o sesi nasıl duyduğumuz, nasıl dinlediğimiz ve ona nasıl cevap verdiğimiz” diyerek herkesin bir zamanlar duyduğu 20 sese verilecek cevapları kaleme aldı. Ziya Öğretmen, “Anlamadığını Söyleme, Anlamış Gibi Yap” diyen sesi duyduklarında neler yapmaları gerektiğini ise şöyle anlattı:

“Bu ses, konuşmaya başlamadan parmağını kaldır ve hemen ‘Öğretmenim ben bu konuyu anlamadım, tekrar anlatır mısınız?’” de. Eminim, öğretmenin konuyu tekrar anlatmaktan hiç rahatsız olmaz ve yine eminim ki sınıfta o konuyu anlamayan tek öğrenci sen değilsin. Sayende diğer arkadaşların da konuyu tekrar edebilecekler.”

‘SEVGİYLE, İYİLKLE KAL’

Çocukların içindeki seslerle kurduğu iletişimin çok önemli olduğunun altını çizen Ziya Öğretmen, öğrencilere içlerindeki sese yaşam boyu iyi bakmalarını öğütledi ve kitabını “Sevgiyle, kitapla, bilgiyle, iyilikle kal” diyerek imzaladı. Çocuklar ve kendi öğrenciliğindeki okul seslerini duymak isteyen yetişkinler, kitabın dijital sesli kopyasına çevrimiçi olarak da ulaşabilecekler. Kitaba şu linkten ulaşılabilir: //cdn.eba.gov.tr/kitap/